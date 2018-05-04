В Саудівській Аравії на зміну стилю життя населення витратять $13,3 млрд

Зміна соціальної поведінки має допомогти в процесі модернізації країни

У рамках плану модернізації Саудівської Аравії, який був запропонований крон-принцом Мохаммадом бін Салманом, планується до 2020 року витратити 50 млрд реалів або 13,3 млрд доларів для зміну стилю життя населення для поширення розваг, здорового способу життя і освіти. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters. Програма під назвою



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Зміна соціальної поведінки має допомогти в процесі модернізації країни

У рамках плану модернізації Саудівської Аравії, який був запропонований крон-принцом Мохаммадом бін Салманом, планується до 2020 року витратити 50 млрд реалів або 13,3 млрд доларів для зміну стилю життя населення для поширення розваг, здорового способу життя і освіти.

Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

Програма під назвою «Якість життя» має до того ж створити до 300 тисяч робочих місць і буде реалізовуватися Управлінням спорту. До 40% суми на програму «Якість життя» передбачається залучити із приватних джерел.

У рамках проекту передбачається створити три тематичних парки, музеї, більшу кількість кінотеатрів. Тим самим програма «Якість життя» сприятиме більшій соціалізації населення, яке і досі віддає перевагу закритості, а не активній участі в соціальному житті. Це, як наслідок, сприятиме модернізації Саудівської Аравії.

Нагадаємо, в Саудівській Аравії на матчі національного чемпіонату з футболу «Аль-Ахлі Джидда» - «Аль-Батін» вперше в історії країни були присутні жінки.