В Сенаті Чехії прокоментували візит депутата-комуніста до «ДНР»



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Під час приїзду до Донецька депутата-комуніста Зденека Ондрачека звучав гімн Чехії

Представники Сенату кажуть, що відвідування членом Компартії Чехії Донецька не було офіційним візитом

Зовнішньополітичний комітет верхньої палати парламенту Чехії дистанціювався від недавньої поїздки депутата-комуніста Зденека Ондрачека до окупованого Росією Донецька.

Про це повідомляє Radio Praha.

Як і зовнішньополітичний комітет Палати депутатів, представники Сенату заявили, що відвідування членом Компартії Чехії окупованої Росією території України не було офіційним парламентським візитом.

На спільному засіданні Сенату ця тема, ймовірно, обговорюватися не буде.

Раніше міністр закордонних справ Чехії Томаш Петршичек засудив візит Ондрачека, заявивши, що той ганьбить Чехію.

Сам комуніст заявив, що це була приватна поїздка, тож немає необхідності коментувати її. Він не відповів на питання, чому під час його приїзду звучав гімн Чехії, а проросійські бойовики «ДНР» заявляли про офіційний візит чеської делегації.

Автомобіль, в якому прибув Ондрачек, був прикрашений чеським прапором. Для гостя розстелили червоний килим і виконали чеський гімн.

Прем'єр-міністр Чехії Андрей Бабіш заявив, що поїздка Ондрачека до окупованого Донецька суперечить зовнішньополітичному курсу країни.

Джерело: Європейська правда