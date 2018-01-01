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    В Східній Гуті почав діяти режим припинення вогню

    Речник угруповання Файлак Аль-Рахман розкритикував такий режим тиші
    Сирійський центр із моніторингу дотримання прав людини, який базується в Лондоні, заявляє про те, що припинення вогню спостерігається в Східній Гуті із півночі. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.   [READ_MORE] Хоча чотири ракети зранку нанесли удар по місту Доума. Дане припинення вогню, яке триватиме кожного дня
    • Сьогодні, 10:24
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    Речник угруповання Файлак Аль-Рахман розкритикував такий режим тиші

    Сирійський центр із моніторингу дотримання прав людини, який базується в Лондоні, заявляє про те, що припинення вогню спостерігається в Східній Гуті із півночі. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.  

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    Хоча чотири ракети зранку нанесли удар по місту Доума. Дане припинення вогню, яке триватиме кожного дня із 9:00 до 14:00 має дозволити мирному населенню Східної Гути, яка перебуває в оточенні сирійських військ, покинути район активних бойових дій.

    У відповідь на це речник повстанського угруповання Файлак Аль-Рахман заявив, що таким чином РФ ставить населення Східної Гути перед вибором або фактично насильне виселення або смерть від бомбардувань та облоги. Окрім того речник засудив злочини РФ в Сирії. 

    Напередодні повідомлялося, що Путін обіцяє створити «гуманітарний коридор» до Східної Гути.

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