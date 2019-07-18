В штабі «Слуги народу» розповіли, кого вважають основними конкурентами



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Фото: Главком

Олександр Корнієнко: Ми конкуруємо з усіма

«Слуга народу» конкурує з усіма політсилами, а по відношенню до партії «Голосу» у них діє свого роду fair play. Про це в ексклюзивному інтерв’ю «Главкому» розповів керівник штабу «Слуги народу» Олександр Корнієнко.

«Ми вітаємо ті процеси, які почалися з обранням президента Зеленського, – створення нових сил за новими принципами. Ми ж не можемо бути самі в цій ніші, і «Голос» потрапляє до цієї когорти. Щодо їхньої кампанії, то ми не бачимо з їхнього боку якоїсь активності щодо нас і так само ми її не проявляємо щодо них. У нас своєрідний «фейр-плей». Ми конкуруємо з будь-якою партією, тому що наш рейтинг зараз відображає всю Україну», - розказав Корнієнко.

Він додав, що на Заході «Слуга народу» конкурує, звичайно, з «Голосом», «Батьківщиною», партією Гриценка, залишками «Самопомочі» і навіть з «ЄС» в них пересікається електорат.

На Сході президентська партія конкурує з проросійськими силами, тому що для частини електорату Опоблоку і «За життя» визначальним моментом є навіть не проросійськість, а «соціальна близькість» цієї сили для людей, які живуть на цій території. «Маркер «свій-чужий» там дуже серйозний», - наголосив Корнієнко.

Відповідаючи на питання, про те, що проросійські сили якраз жорстко критикують «Слугу народу» в тому сенсі, що партія якась незрозуміла і взагалі не краща за попередників, керівник штабу відповів: «А що ж їм казати? У «Опоплатформи «За життя» падає рейтинг, бо їх кусає інший Опоблок, який отримав перше місце в бюлетені, та партія Шарія, яка швидко зростає».

На питання, чи Шарій не відбирає у них виборців, Корнієнко відповів, що «нас теж трішки кусає, бо ми конкуруємо з усіма».

«На Півдні, наприклад, ми конкуруємо з партією Шарія. Його медійний продукт досить добре дивляться Миколаїв, Херсон, Запорізька область, полоса ближче до Дніпропетровська, Одеси. Це наші базові регіони. Але якщо «Голос» почав кампанію пізно, то Шарій – надто пізно. Хоча зараз процеси і пришвидшилися, все одно є певна електоральна інертність», - підсумував він.

Нагадаємо, згідно з останнім опитування Київського міжнародного інституту соціології, за «Слугу народу» готові проголосувати 52,3% опитаних, які визначилися і готові голосувати.