«Слуга народу» планує ліквідувати сім парламентських комітетів - ЗМІ



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Обрані депутатами «слуги народу» на тренінгу в Трускавці Фото: Facebook «Слуги народу»

В списку парламентських комітетів, які роздали «слугам народу» в Трускавці, вже немає семи комітетів

Обрані до парламенту члени партії «Слуга народу» отримали на тренінгу в Трускавці список комітетів парламенту. Про це повідомляє theБабель з посиланням на джерело у партії.

Майбутні депутати розпочали тижневий тренінг в Трускавці. Список знадобився їм для того, щоб відповісти, у якому комітеті вони збираються працювати.

Судячи зі списку, нова влада планує ліквідувати сім комітетів Верховної Ради та реформувати низку інших. Згідно з ним, у новій Верховній Раді не буде комітетів із таких питань:

європейської інтеграції; культури і духовності; прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин; промислової політики та підприємництва; у справах ветеранів та осіб з інвалідністю; фінансової політики і банківської діяльності; Спеціальної контрольної комісії з питань приватизації.

Натомість має з’явитися новий «комітет із реінтеграції» (ймовірно, йдеться про реінтеграцію окупованих територій).

Комітет будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства об’єднають із комітетом транспорту — новостворений комітет називатиметься комітетом із питань інфраструктури.

Так само об’єднають комітет податкової та митної політики із комітетом бюджету — він називатиметься комітетом із питань митної, податкової та бюджетної політики.

Ще низку комітетів, ймовірно, перейменують. Наприклад, комітет із питань охорони здоров'я стане комітетом із питань медицини.

Комітет із питань аграрної політики та земельних відносин — аграрної політики.

Державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування — децентралізації та регіонального розвитку.

Екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи — екології.

Запобігання і протидії корупції — антикорупційної реформи.

Сім'ї, молодіжної політики, спорту та туризму — гуманітарної політики, молоді та спорту.

Паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки — енергетики та тарифів.

Інформатизації та зв'язку — діджиталізації та IT.

Незмінним залишиться тільки один комітет — із питань економічної політики.

Нагадаємо, зі вчорашнього вечора в Трускавці зібрались обранні депутатами представники «Слуги народу». Протягом тижня з 8:30 до 21:30 новообрані народні депутати слухатимуть лекції, опрацьовуватимуть здобуті знання в групах для того, аби закріпити їх. На день передбачено три маленькі перерви та час на обід та вечерю, і «навіть тоді учасники виконуватимуть завдання від викладачів»