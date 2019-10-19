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    В Угорщині розбився автобус з українцями: 10 постраждалих

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    <p>Водій не впорався з керуванням, на перехресті з'їхав на узбіччя і зіткнувся з деревом</p> - В Угорщині розбився автобус з українцями: 10 постраждалих

    Водій не впорався з керуванням, на перехресті з'їхав на узбіччя і зіткнувся з деревом

    Шість осіб отримали важкі травми, чотири – легкі

    Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди в Угорщині травми отримали 10 громадян України.

    Як повідомляє ТСН із посиланням на директора департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ України Сергія Погорельцева.

    За інформацією дипломатів, аварія сталася вночі в місті Ніредьгаза.

    «Згідно з отриманими від поліції даними, водій мікроавтобуса Mercedes у результаті перевищення швидкості не впорався з керуванням транспортним засобом, на перехресті з'їхав на узбіччя і зіткнувся з деревом. В результаті ДТП постраждали 10 громадян України: шість осіб отримали важкі травми, чотири – легкі», - розповів Погорельцев.

    За його словами, постраждалі перебували у свідомості та самостійно сповістили рідних і тримають з ними зв'язок. Українців госпіталізували в медичні заклади регіону Боршод-Абауй-Земплен, де їм надається необхідна допомога.

    «Трьом громадянам були зроблені невідкладні операції. Згідно з отриманою інформацією від завідувача травматології лікарні міста Мішкольц, громадяни України після операції в тяжкому стані, але загрози їхньому життю немає», - розповів представник МЗС.

    Нагадаємо, вчора на Чернігівщині сталася смертельна ДТП за участю поліцейського.

    МЗС ДТП Угорщина водій українці автомобіль
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