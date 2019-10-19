У Києві зіштовхнулися два таксі з пасажирами. Одне з них врізалося у стовп
В результаті ДТП постраждав водій Skoda і жінка-пасажир Mazda. Їх госпіталізували в лікарню
У Києві в ніч на 19 жовтня на вул. Вадима Гетьмана зіткнулися два авто служби таксі Uklon - Skoda Octavia і Mazda 3.
Про це повідомляє Інформатор.
Аварія трапилася близько 23:10.
За словами водія Mazda, він їхав з жінкою-пасажиром в крайньому лівому ряду в сторону проспекту Перемоги. В цей час в сусідньому ряду їхала Skoda.
З невідомих причин водій Skoda різко почав повертати вліво, з середнього ряду, після чого сталося зіткнення. Від удару Mazda перетнула зустрічну і врізалася в стовп.
Обидві машини сильно пошкоджені.
В результаті ДТП постраждав водій Skoda і жінка-пасажир Mazda. Їх госпіталізували в лікарню.
Деталі ДТП встановлюються.
До слова, минулого тижня у Києві сталося три дорожньо-транспортних пригоди за участі автомобілів швидкої допомоги. Дві з них – смертельні: загинули водій, фельдшер та пасажир «швидкої».