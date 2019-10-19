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    Новини

    У Києві зіштовхнулися два таксі з пасажирами. Одне з них врізалося у стовп

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    У Києві зіштовхнулися два таксі з пасажирами. Одне з них врізалося у стовп
    Фото: Інформатор

    В результаті ДТП постраждав водій Skoda і жінка-пасажир Mazda. Їх госпіталізували в лікарню

    У Києві в ніч на 19 жовтня на вул. Вадима Гетьмана зіткнулися два авто служби таксі Uklon - Skoda Octavia і Mazda 3.

    Про це повідомляє Інформатор.

    Аварія трапилася близько 23:10.

    За словами водія Mazda, він їхав з жінкою-пасажиром в крайньому лівому ряду в сторону проспекту Перемоги. В цей час в сусідньому ряду їхала Skoda.

    З невідомих причин водій Skoda різко почав повертати вліво, з середнього ряду, після чого сталося зіткнення. Від удару Mazda перетнула зустрічну і врізалася в стовп.

    Обидві машини сильно пошкоджені.

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    У Києві зіштовхнулися два таксі з пасажирами. Одне з них врізалося у стовп
    У Києві зіштовхнулися два таксі з пасажирами. Одне з них врізалося у стовп
    У Києві зіштовхнулися два таксі з пасажирами. Одне з них врізалося у стовп
    У Києві зіштовхнулися два таксі з пасажирами. Одне з них врізалося у стовп
    Фото: Інформатор

    В результаті ДТП постраждав водій Skoda і жінка-пасажир Mazda. Їх госпіталізували в лікарню.

    Деталі ДТП встановлюються.

    До слова, минулого тижня у Києві сталося три дорожньо-транспортних пригоди за участі автомобілів швидкої допомоги. Дві з них – смертельні: загинули водій, фельдшер та пасажир «швидкої».

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