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    В Україні 27 травня очікується тепла погода, подекуди дощитиме

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    В Україні 27 травня очікується тепла погода, подекуди дощитиме

    За даними синоптиків короткочасний дощ і гроза місцями можливі вдень у західних, північних та центральних областях

    В Україні 27 травня очікується тепла погода, місцями можливі дощі та грози. Про це повідомили у Укргідрометцентрі.

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    За даними синоптиків короткочасний дощ і гроза місцями можливі вдень у західних, північних та центральних областях. Температура вночі 9-14 градусів, вдень 23-28.

    У Києві завтра очікується температура до 26 градусів тепла, вдень можливий дощ.

    Як вказано на сайті Центральної геофізичної обсерваторії, найвищу температуру у Києві зафіксували у 2007 році на позначці 33,6 градуса тепла, найнижчу в 1994 році – 1,7 градуса тепла.

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