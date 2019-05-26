В Україні 27 травня очікується тепла погода, подекуди дощитиме



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За даними синоптиків короткочасний дощ і гроза місцями можливі вдень у західних, північних та центральних областях

В Україні 27 травня очікується тепла погода, місцями можливі дощі та грози. Про це повідомили у Укргідрометцентрі.

За даними синоптиків короткочасний дощ і гроза місцями можливі вдень у західних, північних та центральних областях. Температура вночі 9-14 градусів, вдень 23-28.

У Києві завтра очікується температура до 26 градусів тепла, вдень можливий дощ.

Як вказано на сайті Центральної геофізичної обсерваторії, найвищу температуру у Києві зафіксували у 2007 році на позначці 33,6 градуса тепла, найнижчу в 1994 році – 1,7 градуса тепла.