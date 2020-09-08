Епідемія в Києві: Кличко оприлюднив свіжі «коронавірусні» дані
За минулу добу коронавірус виявили в 235 киян
Минулої доби до лікарень Києва потрапили 34 хворих на коронавірус. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко на своїй сторінці у Facebook.
«За минулу добу коронавірус виявили в 235 киян. 4 хворих померли. Всього коронавірус забрав життя 246 киян. На сьогодні в столиці вже 15511 підтверджених випадків захворювання на Covid-19», – написав він.
Серед тих, хто захворіли:
- 123 жінки віком від 20 до 83 років,
- 97 чоловіків віком від 18 до 87 рокiв,
- 6 дівчаток від трьох до 17 років,
- 9 хлопчиків від одного до 17 років.
Захворіли, зокрема, і вісім медиків.
«До лікарень столиці потрапили 34 пацієнта. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів», - зазначив Кличко.
Одужали за минулу добу 67 людей. Усього коронавірус подолали 4826 мешканців Києва.
Найбільше випадків захворювання виявили в Деснянському районі – 37, Шевченківському – 35, Дніпровському районі – 30 випадків.
«Загроза – не примарна. І упередити її можна, тільки дотримуючись необхідних правил безпеки. Не нехтуйте ними! Бережіть себе!» - наголосив Кличко.
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Як повідомляв «Главком», на початку вересня міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що коронавірусні лікарні у Києві заповнені на 54%.
Наразі заповнення ліжок у київських лікарнях першої і другої хвилі, визначених для надання допомоги хворим на коронавірусну інфекцію, складає 51%. Про це в інтерв’ю «Главкому» повідомила заступниця Директора департаменту охорони здоров’я Київської міської держадміністрації Галина Зборомирська.
За словами голови Управління Держпродспоживслужби у столиці Олега Рубана, посилити карантин можуть, якщо завантаження ліжкового фонду перевищуватиме 75%.