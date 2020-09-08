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    Епідемія в Києві: Кличко оприлюднив свіжі «коронавірусні» дані

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    До лікарень столиці потрапили 34 пацієнти з&nbsp;Covid-19 - Епідемія в Києві: Кличко оприлюднив свіжі «коронавірусні» дані
    До лікарень столиці потрапили 34 пацієнти з Covid-19
    Фото ілюстративне

    За минулу добу коронавірус виявили в 235 киян

    Минулої доби до лікарень Києва потрапили 34 хворих на коронавірус. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко на своїй сторінці у Facebook.

    «За минулу добу коронавірус виявили в 235 киян. 4 хворих померли. Всього коронавірус забрав життя 246 киян. На сьогодні в столиці вже 15511 підтверджених випадків захворювання на Covid-19», – написав він. 

    Серед тих, хто захворіли:

    • 123 жінки віком від 20 до 83 років,
    • 97 чоловіків віком від 18 до 87 рокiв,
    • 6 дівчаток від трьох до 17 років,
    • 9 хлопчиків від одного до 17 років.

    Захворіли, зокрема, і вісім медиків.

    «До лікарень столиці потрапили 34 пацієнта. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів», - зазначив Кличко. 

    Одужали за минулу добу 67 людей. Усього коронавірус подолали 4826 мешканців Києва.

    Найбільше випадків захворювання виявили в Деснянському районі – 37, Шевченківському – 35, Дніпровському районі – 30 випадків.

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    «Загроза – не примарна. І упередити її можна, тільки дотримуючись необхідних правил безпеки. Не нехтуйте ними! Бережіть себе!» - наголосив Кличко. 

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      140479
    • Хворіють
      73999
    • Одужали
      63546
    • Померли
      2934

    Як повідомляв «Главком», на початку вересня міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що коронавірусні лікарні у Києві заповнені на 54%.

    Наразі заповнення ліжок у київських лікарнях першої і другої хвилі, визначених для надання допомоги хворим на коронавірусну інфекцію, складає 51%. Про це в інтерв’ю «Главкому» повідомила заступниця Директора департаменту охорони здоров’я Київської міської держадміністрації Галина Зборомирська.

    За словами голови Управління Держпродспоживслужби у столиці Олега Рубана, посилити карантин можуть, якщо завантаження ліжкового фонду перевищуватиме 75%.

    Віталій Кличко Київ лікарня епідемія коронавірус
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