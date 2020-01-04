В Україні батьки вперше скористались послугою E-малятко



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У Харкові батьки отримали 6 послуг за однією заявою

В Україні вперше батьки новонародженого скористалися комплексною послугою E-малятко — у Харківському міському перинатальному центрі батьки отримали 6 послуг за однією заявою.

Про це повідомив прем’єр-міністр Олексій Гончарук.

За його словами, завдяки E-малятко батькам не довелося заповнювати 37 форм та «витрачати купу часу на ходіння по кабінетах».

«До кінця цього місяця це стане можливим ще в 10 українських містах. Зокрема, Києві, Дніпрі, Одесі, Запоріжжі, Рівному, Кривому Розі, Львові, Луцьку, Вінниці та Маріуполі», — написав прем’єр.

Гончарук нагадав, що послуга E-малятко дозволяє батькам за допомогою лише однієї заяви отримати 10 послуг. Отримати їх можна у пологовому будинку або онлайн на сайті «Дія».

Йдеться про такі послуги:

Державна реєстрація народження дитини;

Реєстрації місця проживання народженої дитини;

Призначення допомоги при народженні дитини;

Реєстрація народженої дитини в електронній системі охорони здоров’я;

Реєстрація народженої дитини у Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків;

Отримання посвідчень батьків багатодітної сім’ї та дитини з багатодітної сім'ї;

Визначення походження народженої дитини, батьки якої не перебувають у шлюбі між собою;

Визначення належності дитини до громадянства України;

Присвоєння дитині унікального номера запису в Єдиному державному демографічному реєстрі;

Призначення допомоги багатодітним сім’ям.