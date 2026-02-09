Синоптики спрогнозували завершення періоду сильних морозів

Після пікових температур до -24°C антициклон почне відходити

Ніч на 10 лютого стане найхолоднішою в Україні, після чого морози почнуть поступово слабшати. Про це «Главкому» розповів синоптик відділу комунікації з медіа Іван Семиліт.

«10 лютого буде найхолодніша ніч, за рахунок того що на території України прийшов антициклон зі Скандинавії», – зазначив він.

За прогнозом, у нічні години температура повітря становитиме -15…-20°C у більшості областей, у північних регіонах: до -22…−-24°C. У західних, південних і південно-східних областях очікується -12…-17°C, місцями можливе додаткове зниження температури.

Синоптик уточнив, що антициклон є полем високого атмосферного тиску з меншою кількістю хмарності, що посилює нічне вихолодження. «В антициклоні переважають низхідні рухи повітря. Під час опускання воно адіабатично стискається і нагрівається, унаслідок чого відносна вологість зменшується, що гальмує конденсацію водяної пари».

За словами Семиліта, наприкінці 10 лютого антициклон почне відходити у південно-східному напрямку. Саме це призведе до послаблення морозів.

У ніч на 11 лютого на сході країни прогнозується: -13…-18°C, у західних і південних областях -9…-4°C, в інших регіонах, зокрема у Києві, -9…-14°C.

У денні години температура стане м’якшою: -4…-9°C по країні, на заході та півдні близько 0°C, у центрі й на півночі -1…-6°C. «У денні години очікується, що температури будуть приємнішими і м’якшими (-4-9)… і надалі буде тенденція, що на всій території України морози слабшатимуть», – підсумував Семиліт.

Раніше, український гідрометеорологічний центр оголосив попередження про небезпечне метеорологічне явище: 9 лютого на більшій частині території України на дорогах очікується ожеледиця. Синоптики встановили I рівень небезпечності (жовтий), що свідчить про потенційно складні погодні умови. За їхніми оцінками, ожеледиця може спричинити ускладнення руху транспорту, підвищення ризику дорожньо-транспортних пригод та вплинути на роботу комунальних і дорожніх служб.