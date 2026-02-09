Головна Країна Здоров'я
search button user button menu button

Синоптики спрогнозували завершення періоду сильних морозів

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Синоптики спрогнозували завершення періоду сильних морозів
фото: Укргідромет центр

Після пікових температур до -24°C антициклон почне відходити

Ніч на 10 лютого стане найхолоднішою в Україні, після чого морози почнуть поступово слабшати. Про це «Главкому» розповів синоптик відділу комунікації з медіа Іван Семиліт.

«10 лютого буде найхолодніша ніч, за рахунок того що на території України прийшов антициклон зі Скандинавії», – зазначив він.

За прогнозом, у нічні години температура повітря становитиме -15…-20°C у більшості областей, у північних регіонах: до -22…−-24°C. У західних, південних і південно-східних областях очікується -12…-17°C, місцями можливе додаткове зниження температури.

Синоптик уточнив, що антициклон є полем високого атмосферного тиску з меншою кількістю хмарності, що посилює нічне вихолодження. «В антициклоні переважають низхідні рухи повітря. Під час опускання воно адіабатично стискається і нагрівається, унаслідок чого відносна вологість зменшується, що гальмує конденсацію водяної пари».

За словами Семиліта, наприкінці 10 лютого антициклон почне відходити у південно-східному напрямку. Саме це призведе до послаблення морозів.

У ніч на 11 лютого на сході країни прогнозується: -13…-18°C, у західних і південних областях -9…-4°C, в інших регіонах, зокрема у Києві, -9…-14°C.

У денні години температура стане м’якшою: -4…-9°C по країні, на заході та півдні близько 0°C, у центрі й на півночі -1…-6°C. «У денні години очікується, що температури будуть приємнішими і м’якшими (-4-9)… і надалі буде тенденція, що на всій території України морози слабшатимуть», – підсумував Семиліт.

Раніше, український гідрометеорологічний центр оголосив попередження про небезпечне метеорологічне явище: 9 лютого на більшій частині території України на дорогах очікується ожеледиця. Синоптики встановили I рівень небезпечності (жовтий), що свідчить про потенційно складні погодні умови. За їхніми оцінками, ожеледиця може спричинити ускладнення руху транспорту, підвищення ризику дорожньо-транспортних пригод та вплинути на роботу комунальних і дорожніх служб.

Читайте також:

Теги: погода синоптик

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Києві хмарно з проясненнями
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 12 січня
12 сiчня, 05:59
Прогноз погоди на 15 січня
В Україні мороз до -20°, подекуди сніжитиме – погода на 15 січня 2026
15 сiчня, 06:00
В умовах ожеледиці треба приділити особливу увагу підбору взуття
Як безпечно пересуватися в умовах ожеледиці: поради травматолога
15 сiчня, 11:30
Найближчими днями морози триматимуться у більшості областей України
До -22°C: синоптикиня назвала регіони України, де тріщать найсильніші морози
15 сiчня, 13:36
До весни ще далеко: синоптики попередили про тривалі морози
Холод тільки набирає силу: синоптики попередили про тривалі морози
16 сiчня, 14:06
Найбільш «м’які» дні можуть бути ближче до кінця тижня
Морози посиляться чи ослабнуть? Синоптичні сервіси показали, чого чекати Україні наступного тижня
18 сiчня, 09:22
Синоптикиня Укргідрометцентру розповіла, чого чекати українцям у третій декаді січня 2026 року
Коли відступлять морози? Гідрометцентр назвав дату потепління в Україні інтерв'ю
20 сiчня, 19:00
Окрім морозу, значною проблемою стають тумани, які утворюються при потеплінні
Герой України назвав головну мету армії Росії під Запоріжжям
31 сiчня, 16:35
Підстанція ДТЕК після російської атаки
Атаки Росії на енергетику України: ДТЕК попередив про гуманітарну катастрофу
7 лютого, 16:50

Здоров'я

Синоптики спрогнозували завершення періоду сильних морозів
Синоптики спрогнозували завершення періоду сильних морозів
Прогноз магнітних бур на 9-10 лютого: якою буде сонячна активність
Прогноз магнітних бур на 9-10 лютого: якою буде сонячна активність
Прогноз магнітних бур на 7-8 лютого: якою буде сонячна активність
Прогноз магнітних бур на 7-8 лютого: якою буде сонячна активність
Прогноз магнітних бур на 5-6 лютого: якою буде сонячна активність
Прогноз магнітних бур на 5-6 лютого: якою буде сонячна активність
Що можна спокійно викинути з домашньої аптечки: пояснює сімейна лікарка
Що можна спокійно викинути з домашньої аптечки: пояснює сімейна лікарка
На Львівщині медики врятували чоловіка, який ледь не помер через кісточку персика (фото)
На Львівщині медики врятували чоловіка, який ледь не помер через кісточку персика (фото)

Новини

Ізраїль попередив США про готовність самостійно вдарити по Ірану
Сьогодні, 10:26
В Україні невеликий сніг: погода на 7 лютого
Вчора, 06:02
В Україні сніг та дощ: погода на 7 лютого
7 лютого, 06:01
Президентка Молдови назвала українців гідними Нобелівської премії миру
6 лютого, 15:56
Трамп вимагає від Конгресу схвалити закон «про порятунок Америки»
6 лютого, 08:33
В Україні невеликй сніг та ожеледиця: погода на 6 лютого
6 лютого, 05:59

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua