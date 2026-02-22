Головна Країна Суспільство
Прогноз погоди на тиждень з 23 лютого по 1 березня 2026 року

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
колаж: glavcom.ua

З 23 лютого по 1 березня в Україні очікується подих весни та мінлива хмарність

Цього тижня в Україні пануватиме передвесняна атмосфера. Очікується поступове підвищення температури, хоча нічні морози ще нагадуватимуть про зиму. Наприкінці лютого можливі невеликі опади, але загалом погода сприятиме прогулянкам. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

23 лютого

Понеділок. Стовпчики термометрів покажуть:

  • на півночі: Температура вночі -2°..+1°, вдень +3°..+6°. Хмарно з проясненнями.
  • на півдні: Температура вночі +1°..+4°, вдень +8°..+11°. Сонячно.
  • на заході: Температура вночі 0°..+3°, вдень +7°..+10°. Мінлива хмарність.
  • на сході: Температура вночі -4°..-1°, вдень +1°..+4°. Переважно сонячно.
  • у центрі: Температура вночі -1°..+2°, вдень +5°..+8°. Хмарно з проясненнями.
  • у Києві: Температура вночі -1°..+1°, вдень +4°..+6°. Без істотних опадів.
Прогноз погоди на тиждень з 23 лютого по 1 березня 2026 року фото 1

24 лютого

Вівторок. Стовпчики термометрів покажуть:

  • на півночі: Температура вночі -1°..+2°, вдень +4°..+7°. Хмарно, без опадів.
  • на півдні: Температура вночі +2°..+5°, вдень +9°..+12°. Ясно.
  • на заході: Температура вночі +1°..+4°, вдень +8°..+11°. Мінлива хмарність.
  • на сході: Температура вночі -3°..0°, вдень +2°..+5°. Хмарно з проясненнями.
  • у центрі: Температура вночі 0°..+3°, вдень +6°..+9°. Переважно сонячно.
  • у Києві: Температура вночі 0°..+2°, вдень +5°..+7°. Хмарно з проясненнями.
Прогноз погоди на тиждень з 23 лютого по 1 березня 2026 року фото 2

25 лютого

Середа. Стовпчики термометрів покажуть:

  • на півночі: Температура вночі 0°..+3°, вдень +5°..+8°. Похмуро.
  • на півдні: Температура вночі +3°..+6°, вдень +10°..+13°. Хмарно з проясненнями.
  • на заході: Температура вночі +2°..+5°, вдень +9°..+12°. Місцями невеликий дощ.
  • на сході: Температура вночі -1°..+2°, вдень +4°..+7°. Хмарно.
  • у центрі: Температура вночі +1°..+4°, вдень +7°..+10°. Хмарно, без опадів.
  • у Києві: Температура вночі +1°..+3°, вдень +6°..+8°. Хмарно.
Прогноз погоди на тиждень з 23 лютого по 1 березня 2026 року фото 3

26 лютого

Четвер. Стовпчики термометрів покажуть:

  • на півночі: Температура вночі +1°..+4°, вдень +4°..+7°. Невеликий дощ.
  • на півдні: Температура вночі +4°..+7°, вдень +11°..+14°. Мінлива хмарність.
  • на заході: Температура вночі +3°..+6°, вдень +7°..+10°. Хмарно, дощ.
  • на сході: Температура вночі 0°..+3°, вдень +5°..+8°. Хмарно.
  • у центрі: Температура вночі +2°..+5°, вдень +6°..+9°. Невеликий дощ.
  • у Києві: Температура вночі +2°..+4°, вдень +5°..+7°. Хмарно, дощ.
Прогноз погоди на тиждень з 23 лютого по 1 березня 2026 року фото 4

27 лютого

П'ятниця. Стовпчики термометрів покажуть:

  • на півночі: Температура вночі -1°..+2°, вдень +3°..+6°. Хмарно з проясненнями.
  • на півдні: Температура вночі +3°..+6°, вдень +9°..+12°. Без опадів.
  • на заході: Температура вночі 0°..+3°, вдень +6°..+9°. Мінлива хмарність.
  • на сході: Температура вночі -2°..+1°, вдень +4°..+7°. Переважно сонячно.
  • у центрі: Температура вночі 0°..+3°, вдень +5°..+8°. Хмарно з проясненнями.
  • у Києві: Температура вночі 0°..+2°, вдень +4°..+6°. Без опадів.
Прогноз погоди на тиждень з 23 лютого по 1 березня 2026 року фото 5

28 лютого

Субота. Стовпчики термометрів покажуть:

  • на півночі: Температура вночі -2°..+1°, вдень +5°..+8°. Ясно.
  • на півдні: Температура вночі +2°..+5°, вдень +11°..+14°. Сонячно.
  • на заході: Температура вночі +1°..+4°, вдень +10°..+13°. Малохмарно.
  • на сході: Температура вночі -3°..0°, вдень +6°..+9°. Ясно.
  • у центрі: Температура вночі -1°..+2°, вдень +8°..+11°. Сонячно.
  • у Києві: Температура вночі -1°..+1°, вдень +7°..+9°. Сонячно.

1 березня

Неділя. Стовпчики термометрів покажуть:

  • на півночі: Температура вночі 0°..+3°, вдень +7°..+10°. Перший день весни буде сонячним.
  • на півдні: Температура вночі +4°..+7°, вдень +13°..+16°. Ясно та тепло.
  • на заході: Температура вночі +3°..+6°, вдень +12°..+15°. Сонячно.
  • на сході: Температура вночі -1°..+2°, вдень +8°..+11°. Мінлива хмарність.
  • у центрі: Температура вночі +1°..+4°, вдень +10°..+13°. Сонячно.
  • у Києві: Температура вночі +1°..+3°, вдень +9°..+11°. Ясно.
