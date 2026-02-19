Головна Країна Суспільство
Сніг, ожеледиця та поривчастий вітер: прогноз погоди на 19 лютого 2026

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Сніг, ожеледиця та поривчастий вітер: прогноз погоди на 19 лютого 2026
Прогноз погоди на 19 лютого
фото: glavcom.ua

На дорогах країни, окрім південного сходу та Закарпаття, утвориться ожеледиця. Водіям радять бути обережними

У четвер, 19 лютого, в Україні прогнозується морозна погода, сніг та ожеледиця на дорогах. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Сьогодні, згідно з прогнозом синоптиків, в Україні очікується хмарна погода з опадами та ожеледицею. У більшості регіонів пройде помірний сніг, а на сході та південному сході країни дощ із переходом у сніг.

У Кіровоградській, Черкаській, Полтавській та Сумській областях вночі прогнозується значний сніг. У західних областях, а вдень і на Правобережжі, місцями можливий невеликий сніг.

На дорогах країни, окрім південного сходу та Закарпаття, утвориться ожеледиця. Водіям радять бути обережними.

Вітер північно-західний та західний, 7-12 м/с. Вночі у південних і більшості центральних областей, а вдень на Лівобережжі можливі пориви до 15-20 м/с.

Температура повітря вночі становитиме 7-13° морозу, вдень – 3-9° морозу. На південному сході та сході протягом доби очікується 0-5° морозу, а на Закарпатті та в Криму – від 3° морозу до 2° тепла.

Сніг, ожеледиця та поривчастий вітер: прогноз погоди на 19 лютого 2026 фото 1

У Київській області та столиці хмарно. Вночі помірний, вдень місцями невеликий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер переважно західний, 7-12 м/с. Температура по області вночі 8-13°, вдень 3-8° морозу; у Києві вночі 9-11°, вдень 4-6° морозу.

Нагадаємо, про те, чи справді нинішні морози можна назвати аномальними, які прогнози найточніші і мають практичну цінність, «Главком» поговорив із синоптикинею Наталією Діденко.

погода

