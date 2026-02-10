Головна Країна Суспільство
В Україні місцями невеликий сніг: прогноз погоди на 10 лютого 2026

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
фото: glavcom.ua

На дорогах країни ожеледиця

У вівторок, 10 лютого, в Україні прогнозується морозна погода, невеликий сніг та ожеледиця на дорогах. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Сьогодні, згідно з прогнозом синоптиків, мінлива хмарність. Без опадів, лише в Карпатах та на Закарпатті вдень невеликий мокрий сніг та дощ, місцями ожеледь.
Вночі та вранці в більшості центральних, Київській та Чернігівській областях подекуди туман. На дорогах країни місцями ожеледиця.

Вітер переважно південний, 7-12 м/с, в більшості західних областей вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 15-20°, у північних областях місцями 22-24° морозу, вдень 7-12° морозу; на заході та півдні країни вночі 12-17° морозу, вдень 1-6° морозу (на Закарпатті вночі 0-5° морозу, вдень 1-6° тепла, в Криму вночі 5-10° морозу, вдень близько 0°).

В Україні місцями невеликий сніг: прогноз погоди на 10 лютого 2026 фото 1

У Київській області та столиці мінлива хмарність. Без опадів. Вночі та вранці по області подекуди туман. На дорогах місцями ожеледиця.
Вітер південний, 7-12 м/с. Температура по області вночі 15-20°, місцями до 23° морозу, вдень 7-12° морозу; у Києві вночі 17-19°, вдень 8-10° морозу

Нагадаємо, про те, чи справді нинішні морози можна назвати аномальними, які прогнози найточніші і мають практичну цінність, «Главком» поговорив із синоптикинею Наталією Діденко.

