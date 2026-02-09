В Україні до -17° та невеликий сніг: прогноз погоди на 9 лютого 2026

На дорогах країни ожеледиця

У понеділок, 9 лютого, в Україні прогнозується морозна погода, невеликий сніг та ожеледиця на дорогах. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Сьогодні, згідно з прогнозом синоптиків, хмарно з проясненнями. У більшості західних, південних та східних областях невеликий сніг, на решті території без опадів. На дорогах ожеледиця.

Вітер переважно північний, 5-10 м/с. Зниження температури: вночі 13-18°, вдень 7-12° морозу; на Прикарпатті, півдні та південному сході країни вночі 9-14° морозу, вдень 3-8° морозу; на Закарпатті вночі близько 0°, вдень 1-6° тепла.

У Київській області та столиці хмарно з проясненнями. Без опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер переважно північний, 5-10 м/с. По області зниження температури: вночі 13-18°, вдень 7-12° морозу; у Києві зниження температури: вночі 14-16°, вдень 8-10° морозу.

Нагадаємо, про те, чи справді нинішні морози можна назвати аномальними, які прогнози найточніші і мають практичну цінність, «Главком» поговорив із синоптикинею Наталією Діденко.