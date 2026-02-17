Сніг і дощ на півдні країни, морози на решті території: прогноз погоди на 17 лютого 2026

17 лютого на дорогах країни, крім півдня та південного сходу, очікується ожеледиця

У вівторок, 17 лютого, в Україні прогнозується морозна погода, сніг та ожеледиця на дорогах. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Сьогодні, згідно з прогнозом синоптиків, хмарно з проясненнями. Вночі в Криму, вдень у південній та південно-східній частинах сніг та дощ, місцями ожеледь; на решті території без істотних опадів. Вітер переважно східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 6-11°, вдень 0-5° морозу (у північних областях вночі 14-19°, вдень 5-10° морозу); на Закарпатті, півдні та південному сході країни вночі 1-6° морозу, вдень 0-3° тепла, в Криму до 7° тепла.

У Київській області та столиці хмарно з проясненнями. Без істотних опадів Вітер переважно східний, 5-10 м/с. Температура по області вночі 14-19° морозу, вдень 5-10° морозу; у Києві вночі 14-16° морозу, вдень 7-9° морозу.

Нагадаємо, про те, чи справді нинішні морози можна назвати аномальними, які прогнози найточніші і мають практичну цінність, «Главком» поговорив із синоптикинею Наталією Діденко.