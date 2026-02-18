Головна Країна Суспільство
В Україні вирує негода: у яких областях оголошено жовтий рівень небезпеки

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
У низці регіонів оголошено І рівень небезпечності, жовтий
Сьогодні вдень у східних, більшості південних і центральних областей пориви вітру 15-20 м/с

У середу, 18 лютого, синоптики прогнозують небезпечні метеорологічні явища в Україні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

18 лютого на Одещині, вдень і на Миколаївщині, Кіровоградщині, Полтавщині значний сніг та дощ, вдень на Черкащині і Сумщині значний сніг; в Одеській, Миколаївській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Полтавській, Харківській та Луганській областях ожеледь, на дорогах ожеледиця; вдень у східних, більшості південних і центральних областей пориви вітру 15-20 м/с.

У деяких регіонах оголошено І рівень небезпечності, жовтий.

«Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту», – наголошують синоптики.

Нагадаємо, у середу, 18 лютого, в Україні прогнозується морозна погода, сніг та ожеледиця на дорогах. Сьогодні, згідно з прогнозом синоптиків, формуватиметься південний циклон, який зумовить опади у вигляді снігу та дощу в південних, східних і більшості центральних областей. 

Зауважимо, що цього тижня в Україні спостерігатиметься боротьба між зимовим холодом та першими весняними проявами. Очікується значна вологість у вигляді мокрого снігу та дощу, а також ожеледиця на дорогах. Температурний режим буде неоднорідним: від нічних морозів до денних «плюсів».

Теги: прогноз погоди Укргідрометцентр погода

В Україні вирує негода: у яких областях оголошено жовтий рівень небезпеки
