Синоптики попередили про жовтий рівень небезпеки у деяких областях
В Україні прогнозується ожеледиця
17 лютого на дорогах України, крім півдня та південного сходу, очікується ожеледиця. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.
У низці областей оголошено І рівень небезпечності, жовтий.
«Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту», – наголошують синоптики.
Нагадаємо, у вівторок, 17 лютого, в Україні прогнозується морозна погода, сніг та ожеледиця на дорогах. Вітер переважно східний, 5-10 м/с.
Зауважимо, що цього тижня в Україні спостерігатиметься боротьба між зимовим холодом та першими весняними проявами. Очікується значна вологість у вигляді мокрого снігу та дощу, а також ожеледиця на дорогах. Температурний режим буде неоднорідним: від нічних морозів до денних «плюсів».
Коментарі — 0