Синоптики попередили про жовтий рівень небезпеки у деяких областях

Попередження про небезпечні метеорологічні явища в Україні

В Україні прогнозується ожеледиця

17 лютого на дорогах України, крім півдня та південного сходу, очікується ожеледиця. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

У низці областей оголошено І рівень небезпечності, жовтий.

«Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту», – наголошують синоптики.

Нагадаємо, у вівторок, 17 лютого, в Україні прогнозується морозна погода, сніг та ожеледиця на дорогах. Вітер переважно східний, 5-10 м/с.

Зауважимо, що цього тижня в Україні спостерігатиметься боротьба між зимовим холодом та першими весняними проявами. Очікується значна вологість у вигляді мокрого снігу та дощу, а також ожеледиця на дорогах. Температурний режим буде неоднорідним: від нічних морозів до денних «плюсів».