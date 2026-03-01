Головна Країна Суспільство
Прогноз погоди на тиждень 2 – 8 березня 2026 року

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Прогноз погоди на тиждень 2 – 8 березня 2026 року
колаж: glavcom.ua

З 2 по 8 березня в Україні очікується мінлива погода з нічними заморозками та першим весняним теплом

Цього тижня в Україні триватиме перехідний період від зими до весни. Очікується нестабільна температурна амплітуда: холодні ночі з невеликими морозами на початку тижня зміняться поступовим потеплінням ближче до вихідних. У більшості регіонів опади будуть помірними. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

2 березня

Понеділок. Стовпчики термометрів покажуть:

  • на півночі: Температура вночі -2°..+1°, вдень +3°..+6°. Мінлива хмарність, без істотних опадів.
  • на півдні: Температура вночі +2°..+5°, вдень +8°..+11°. Сонячно з проясненнями.
  • на заході: Температура вночі -1°..+2°, вдень +5°..+8°. Хмарно з проясненнями.
  • на сході: Температура вночі -3°..0°, вдень +2°..+5°. Переважно сонячно.
  • у центрі: Температура вночі -1°..+2°, вдень +4°..+7°. Хмарно.
  • у Києві: Температура вночі -1°..+1°, вдень +4°..+6°. Мінлива хмарність.
Прогноз погоди на тиждень 2 – 8 березня 2026 року фото 1

3 березня

Вівторок. Стовпчики термометрів покажуть:

  • на півночі: Температура вночі -3°..0°, вдень +2°..+5°. Хмарно, можливий мокрий сніг.
  • на півдні: Температура вночі +1°..+4°, вдень +7°..+10°. Хмарно з проясненнями.
  • на заході: Температура вночі -2°..+1°, вдень +4°..+7°. Невеликий дощ із мокрим снігом.
  • на сході: Температура вночі -4°..-1°, вдень +1°..+4°. Переважно хмарно.
  • у центрі: Температура вночі -2°..+1°, вдень +3°..+6°. Похмуро.
  • у Києві: Температура вночі -2°..0°, вдень +3°..+5°. Хмарно, без істотних опадів.
Прогноз погоди на тиждень 2 – 8 березня 2026 року фото 2

4 березня

Середа. Стовпчики термометрів покажуть:

  • на півночі: Температура вночі -4°..-1°, вдень +1°..+4°. Мінлива хмарність.
  • на півдні: Температура вночі 0°..+3°, вдень +6°..+9°. Сонячно.
  • на заході: Температура вночі -3°..0°, вдень +3°..+6°. Переважно сонячно.
  • на сході: Температура вночі -5°..-2°, вдень +1°..+3°. Ясно, без опадів.
  • у центрі: Температура вночі -3°..0°, вдень +3°..+6°. Сонячно.
  • у Києві: Температура вночі -3°..-1°, вдень +2°..+4°. Ясно.
Прогноз погоди на тиждень 2 – 8 березня 2026 року фото 3

5 березня

Четвер. Стовпчики термометрів покажуть:

  • на півночі: Температура вночі -2°..+1°, вдень +4°..+7°. Хмарно з проясненнями.
  • на півдні: Температура вночі +2°..+5°, вдень +9°..+12°. Переважно сонячно.
  • на заході: Температура вночі -1°..+2°, вдень +7°..+10°. Хмарно, місцями невеликий дощ.
  • на сході: Температура вночі -3°..0°, вдень +3°..+6°. Сонячно.
  • у центрі: Температура вночі -1°..+2°, вдень +6°..+9°. Мінлива хмарність.
  • у Києві: Температура вночі -1°..+1°, вдень +5°..+7°. Хмарно.
Прогноз погоди на тиждень 2 – 8 березня 2026 року фото 4

6 березня

П'ятниця. Стовпчики термометрів покажуть:

  • на півночі: Температура вночі 0°..+3°, вдень +6°..+9°. Похмуро, невеликий дощ.
  • на півдні: Температура вночі +4°..+7°, вдень +12°..+15°. Мінлива хмарність.
  • на заході: Температура вночі +2°..+5°, вдень +9°..+12°. Хмарно, дощ.
  • на сході: Температура вночі -1°..+2°, вдень +5°..+8°. Хмарно з проясненнями.
  • у центрі: Температура вночі +1°..+4°, вдень +8°..+11°. Невеликий дощ.
  • у Києві: Температура вночі +1°..+3°, вдень +7°..+9°. Хмарно, часом дощ.
Прогноз погоди на тиждень 2 – 8 березня 2026 року фото 5

7 березня

Субота. Стовпчики термометрів покажуть:

  • на півночі: Температура вночі +2°..+5°, вдень +8°..+11°. Мінлива хмарність.
  • на півдні: Температура вночі +6°..+9°, вдень +14°..+17°. Переважно сонячно.
  • на заході: Температура вночі +3°..+6°, вдень +11°..+14°. Сонячно.
  • на сході: Температура вночі +1°..+4°, вдень +7°..+10°. Мінлива хмарність.
  • у центрі: Температура вночі +3°..+6°, вдень +10°..+13°. Сонячно.
  • у Києві: Температура вночі +2°..+4°, вдень +9°..+11°. Сонячно.

8 березня

Неділя. Стовпчики термометрів покажуть:

  • на півночі: Температура вночі +3°..+6°, вдень +10°..+13°. Сонячно.
  • на півдні: Температура вночі +7°..+10°, вдень +16°..+19°. Ясно, по-весняному тепло.
  • на заході: Температура вночі +4°..+7°, вдень +13°..+16°. Сонячно.
  • на сході: Температура вночі +2°..+5°, вдень +10°..+13°. Малохмарно.
  • у центрі: Температура вночі +4°..+7°, вдень +12°..+15°. Ясно.
  • у Києві: Температура вночі +3°..+5°, вдень +11°..+13°. Сонячно.
