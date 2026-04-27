Наслідки буревію у Києві: комунальники назвали кількість повалених дерев (фото)

Повалене через негоду дерево на вулиці Олександра Кониського у Києві

До робіт з ліквідації наслідків негоди залучено 124 працівники

У столиці триває ліквідація наслідків сильного вітру та дощу, що розпочалися ще ввечері 25 квітня. Через негоду у місті зафіксовано масове пошкодження зелених насаджень. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на КО «Київзеленбуд».

За оперативними даними комунальників, станом на 11:00 понеділка, 27 квітня:

зафіксовано 307 повалених або пошкоджених дерев;

наразі ліквідовано наслідки на 47 локаціях;

до робіт залучено 124 працівники та 31 одиницю техніки.

Окремо Міська станція захисту зелених насаджень опрацьовує 68 звернень щодо пошкоджень на територіях шкіл, садочків та у дворах житлових будинків.

Важлива інформація для киян:

Якщо дерево впало на проїжджу частину чи тротуар – телефонуйте до диспетчерської «Київзеленбуду»: (044) 272 40 18.

У разі пошкодження майна обов’язково викликайте поліцію.

Якщо гілки впали на територію установ чи організацій – звертайтеся до їхніх балансоутримувачів.

Фахівці «Київзеленбуду» розпилюють та прибирають пошкоджені негодою дерева фото: «Київзеленбуд»

Комунальники прибирають великі сухі гілки, що впали через сильний вітер фото: «Київзеленбуд»

Великі гілки впали на пішохідну зону, комунальники звільнили прохід фото: «Київзеленбуд»

До ліквідації наслідків негоди довелося долучати спецтехніку фото: «Київзеленбуд»

За прогнозами синоптиків, сьогодні в Києві зберігатимуться пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий). Мешканців закликають бути обережними та не залишати автівки під деревами.