Головна Київ Новини
search button user button menu button

Наслідки буревію у Києві: комунальники назвали кількість повалених дерев (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua

google social img telegram social img facebook social img
Повалене через негоду дерево на вулиці Олександра Кониського у Києві
фото: «Київзеленбуд»

До робіт з ліквідації наслідків негоди залучено 124 працівники

У столиці триває ліквідація наслідків сильного вітру та дощу, що розпочалися ще ввечері 25 квітня. Через негоду у місті зафіксовано масове пошкодження зелених насаджень. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на КО «Київзеленбуд».

За оперативними даними комунальників, станом на 11:00 понеділка, 27 квітня:

  • зафіксовано 307 повалених або пошкоджених дерев;
  • наразі ліквідовано наслідки на 47 локаціях;
  • до робіт залучено 124 працівники та 31 одиницю техніки.

Окремо Міська станція захисту зелених насаджень опрацьовує 68 звернень щодо пошкоджень на територіях шкіл, садочків та у дворах житлових будинків.

Важлива інформація для киян:

  • Якщо дерево впало на проїжджу частину чи тротуар – телефонуйте до диспетчерської «Київзеленбуду»: (044) 272 40 18.
  • У разі пошкодження майна обов’язково викликайте поліцію.
  • Якщо гілки впали на територію установ чи організацій – звертайтеся до їхніх балансоутримувачів.
Фахівці «Київзеленбуду» розпилюють та прибирають пошкоджені негодою дерева
фото: «Київзеленбуд»
Комунальники прибирають великі сухі гілки, що впали через сильний вітер
фото: «Київзеленбуд»
Великі гілки впали на пішохідну зону, комунальники звільнили прохід
фото: «Київзеленбуд»
До ліквідації наслідків негоди довелося долучати спецтехніку
фото: «Київзеленбуд»
За прогнозами синоптиків, сьогодні в Києві зберігатимуться пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий). Мешканців закликають бути обережними та не залишати автівки під деревами.

Теги: Київ Київзеленбуд вітер негода

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua