В Україні вітряно та місцями дощитиме: прогноз погоди на 6 квітня 2026

glavcom.ua
У понеділок, 6 квітня, в Україні очікується вітряна погода, місцями дощитиме. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Сьогодні, згідно з прогнозом синоптиків, хмарно з проясненнями. Вночі у більшості західних областей, вдень в Україні, крім південного сходу, дощі.
Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, вночі в Карпатах, вдень у західних, більшості північних та центральних областях пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 3-8° тепла (на сході та північному сході 1-6° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-3°); вдень 15-20° тепла, у західних та північних областях 11-16° тепла.

У Київській області та столиці хмарно з проясненнями. Вночі без опадів, вдень дощ. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с.

Температура по області вночі 3-8° тепла, вдень 11-16° тепла; у Києві вночі 5-7° тепла, вдень 13-15° тепла.

До слова, в Україні напередодні Великодня очікується нестабільна погода: із похолоданням, туманами та навіть нічними заморозками. 

