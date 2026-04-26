Буревій у Харкові зірвав дах із багатоповерхівки, водій дивом врятувався

Надія Карбунар
Буревій зірвав дах у Харкові
фото з відкритих джерел

Фрагмент даху пронісся над широкою проїжджою частиною проспекту Науки

Під час негоди, яка супроводжується поривами шквального вітру, у Харкові зірвало шматок даху з багатоповерхового будинку. Він ледь не влетів в автівку, яка рухалась дорогою. Цей момент потрапив на запис відеореєстратора автомобіля, який проїжджав проспектом Науки – однією з центральних магістралей Харкова, інформує «Главком».

Як видно на опублікованих кадрах, фрагмент даху перелетів через широку проїжджу частину проспекту із кількома смугами для руху транспорту.

При цьому водій автівки вчасно загальмував і врятувався від удару конструкції, яка, приземлилася на тротуар із протилежного боку вулиці.

У місцевих пабліках повідомили, що внаслідок стихії у Харкові повалено понад 30 дерев.

Начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов зазначив, що через складні погодні умови було зафіксовано перебої з електропостачанням в Харкові та низці населених пунктів області.

«Енергетики одразу приступили до роботи – електропостачання відновлюється», – повідомив він.

Не обійшлося й без постраждалих.

Зокрема, у Немишлянському районі Харкова 86-річна жінка зазнала травм – на неї через буревій впав шифер з даху будинку. Постраждалу госпіталізували, лікарі надають їй необхідну допомогу.

Синєгубов повідомив, що шквальний вітер пошкодив дахи та інфраструктуру та повалив дерева, зазначивши, що над вечір стихія почала вщухати.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 26 квітня у Харкові та низці населених пунктів області сталися масштабні перебої з електропостачанням через негоду. У місті відсутнє світло, не працює метро.

Відомо, що через негоду в Україні загинули двоє людей, ще двоє поранені. Рятувальники ліквідовують наслідки у 13 областях.

Також у неділю, 26 квітня, мешканці правобережної частини Києва стали свідками сильної негоди. Спокійний весняний день раптово змінився грозою: небо затягнуло хмарами, пролунали гучні розкати грому та почалася сильна злива, яка місцями перейшла у рясний град.

Раніше синоптики попереджали, що у неділю, 26 квітня, в більшості областей України погіршиться погода. Очікується похолодання, сильний штормовий вітер з північного заходу до 15-20 м/с, дощі, на півночі та заході подекуди з мокрим снігом.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

