Буревій у Харкові зірвав дах із багатоповерхівки, водій дивом врятувався

Фрагмент даху пронісся над широкою проїжджою частиною проспекту Науки

Під час негоди, яка супроводжується поривами шквального вітру, у Харкові зірвало шматок даху з багатоповерхового будинку. Він ледь не влетів в автівку, яка рухалась дорогою. Цей момент потрапив на запис відеореєстратора автомобіля, який проїжджав проспектом Науки – однією з центральних магістралей Харкова, інформує «Главком».

Як видно на опублікованих кадрах, фрагмент даху перелетів через широку проїжджу частину проспекту із кількома смугами для руху транспорту.

😳Вітер зірвав дах та перекинув його через цілу вулицю на Научці у Харкові pic.twitter.com/9v71pi8S3L — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) April 26, 2026

При цьому водій автівки вчасно загальмував і врятувався від удару конструкції, яка, приземлилася на тротуар із протилежного боку вулиці.

У місцевих пабліках повідомили, що внаслідок стихії у Харкові повалено понад 30 дерев.

Начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов зазначив, що через складні погодні умови було зафіксовано перебої з електропостачанням в Харкові та низці населених пунктів області.

«Енергетики одразу приступили до роботи – електропостачання відновлюється», – повідомив він.

Не обійшлося й без постраждалих.

Зокрема, у Немишлянському районі Харкова 86-річна жінка зазнала травм – на неї через буревій впав шифер з даху будинку. Постраждалу госпіталізували, лікарі надають їй необхідну допомогу.

Синєгубов повідомив, що шквальний вітер пошкодив дахи та інфраструктуру та повалив дерева, зазначивши, що над вечір стихія почала вщухати.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 26 квітня у Харкові та низці населених пунктів області сталися масштабні перебої з електропостачанням через негоду. У місті відсутнє світло, не працює метро.

Відомо, що через негоду в Україні загинули двоє людей, ще двоє поранені. Рятувальники ліквідовують наслідки у 13 областях.

Також у неділю, 26 квітня, мешканці правобережної частини Києва стали свідками сильної негоди. Спокійний весняний день раптово змінився грозою: небо затягнуло хмарами, пролунали гучні розкати грому та почалася сильна злива, яка місцями перейшла у рясний град.

Раніше синоптики попереджали, що у неділю, 26 квітня, в більшості областей України погіршиться погода. Очікується похолодання, сильний штормовий вітер з північного заходу до 15-20 м/с, дощі, на півночі та заході подекуди з мокрим снігом.