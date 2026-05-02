Загроза для врожаю: Україну накриють нічні заморозки

Заморозки на поверхні ґрунту від 0 до 3 градусів прогнозуються у центральних, південних, східних регіонах

В Україні очікується різке зниження нічної температури. Похолодання зачепить переважно східні, південні та центральні регіони, де на поверхні ґрунту фіксуватимуться заморозки. Через загрозу для сільськогосподарських культур у вказаних регіонах оголошено І (жовтий) рівень небезпеки. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Укргідрометцентр.

Де чекати на похолодання 3 травня

У ніч проти неділі, 3 травня, зона холодного повітря охопить значну частину території України. Заморозки на поверхні ґрунту від 0 до 3 градусів прогнозуються у центральних, південних, східних регіонах, а також у Сумській області.

Прогноз на 4 травня

У понеділок, 4 травня, небезпечні метеорологічні явища локалізуються. Заморозки від 0 до -3° на поверхні ґрунту вночі збережуться виключно на сході України (Харківська, Донецька та Луганська області).

Синоптики попереджають, що такі погодні умови можуть негативно вплинути на розвиток рослин. Аграріям та власникам приватних господарств радять завчасно подбати про захист ранніх сходів, розсади та цвіту плодових дерев від згубного впливу холоду.

Нагадаємо, холодна погода в Україні протримається ще кілька днів – уже з початку травня основні погодні сервіси прогнозують різке потепління.

За прогнозом синоптикині Наталі Діденко в Україні прогнозується збереження прохолодної погоди в Україні до кінця квітня з нічними заморозками та дощами в окремих регіонах. Водночас уже з 1 травня очікується поступове потепління, а 2–3 травня температура підніметься до +11…+16 градусів і місцями до +20. Надалі, за прогнозами, встановиться суха й тепліша погода.