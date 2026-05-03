Прогноз погоди на тиждень 4 – 10 травня 2026 року

З 4 травня по 10 травня в Україні очікується мінлива погода з весняними грозами

Цього тижня в Україні пануватиме справжня травнева погода: теплий період змінятиметься короткочасними дощами та грозами, що характерно для цього місяця. Температура повітря поступово зростатиме, проте на півночі та заході можливі свіжіші дні через проходження атмосферних фронтів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

4 травня

Понеділок. Стовпчики термометрів покажуть:

на півночі: Температура вночі +8°..+11°, вдень +18°..+21°. Мінлива хмарність, без опадів.

на півдні: Температура вночі +11°..+14°, вдень +22°..+25°. Сонячно, малохмарно.

на заході: Температура вночі +7°..+10°, вдень +19°..+22°. Мінлива хмарність, подекуди короткочасний дощ.

на сході: Температура вночі +9°..+12°, вдень +21°..+24°. Сонячно.

у центрі: Температура вночі +8°..+11°, вдень +20°..+23°. Мінлива хмарність.

у Києві: Температура вночі +9°..+11°, вдень +20°..+22°. Без опадів.

5 травня

Вівторок. Стовпчики термометрів покажуть:

на півночі: Температура вночі +9°..+12°, вдень +19°..+22°. Хмарно з проясненнями, місцями невеликий дощ.

на півдні: Температура вночі +12°..+15°, вдень +23°..+26°. Переважно сонячно.

на заході: Температура вночі +8°..+11°, вдень +17°..+20°. Хмарно, дощ, можливі грози.

на сході: Температура вночі +10°..+13°, вдень +22°..+25°. Мінлива хмарність.

у центрі: Температура вночі +10°..+13°, вдень +21°..+24°. Хмарно з проясненнями.

у Києві: Температура вночі +10°..+12°, вдень +21°..+23°. Мінлива хмарність.

6 травня

Середа. Стовпчики термометрів покажуть:

на півночі: Температура вночі +10°..+13°, вдень +16°..+19°. Хмарно, дощ.

на півдні: Температура вночі +13°..+16°, вдень +24°..+27°. Сонячно, без опадів.

на заході: Температура вночі +7°..+10°, вдень +15°..+18°. Хмарно, дощ.

на сході: Температура вночі +11°..+14°, вдень +23°..+26°. Мінлива хмарність.

у центрі: Температура вночі +11°..+14°, вдень +20°..+23°. Короткочасні дощі.

у Києві: Температура вночі +11°..+13°, вдень +17°..+19°. Хмарно, дощ.

7 травня

Четвер. Стовпчики термометрів покажуть:

на півночі: Температура вночі +8°..+11°, вдень +17°..+20°. Мінлива хмарність.

на півдні: Температура вночі +12°..+15°, вдень +22°..+25°. Місцями невеликий дощ.

на заході: Температура вночі +6°..+9°, вдень +16°..+19°. Хмарно з проясненнями.

на сході: Температура вночі +10°..+13°, вдень +21°..+24°. Хмарно, місцями грози.

у центрі: Температура вночі +9°..+12°, вдень +19°..+22°. Мінлива хмарність.

у Києві: Температура вночі +9°..+11°, вдень +18°..+20°. Без істотних опадів.

8 травня

П'ятниця. Стовпчики термометрів покажуть:

на півночі: Температура вночі +7°..+10°, вдень +19°..+22°. Сонячно.

на півдні: Температура вночі +11°..+14°, вдень +23°..+26°. Малохмарно.

на заході: Температура вночі +8°..+11°, вдень +20°..+23°. Сонячно.

на сході: Температура вночі +9°..+12°, вдень +20°..+23°. Мінлива хмарність.

у центрі: Температура вночі +9°..+12°, вдень +21°..+24°. Ясно.

у Києві: Температура вночі +8°..+10°, вдень +20°..+22°. Сонячно.

9 травня

Субота. Стовпчики термометрів покажуть:

на півночі: Температура вночі +10°..+13°, вдень +22°..+25°. Хмарно з проясненнями.

на півдні: Температура вночі +13°..+16°, вдень +25°..+28°. Ясно, сухо.

на заході: Температура вночі +11°..+14°, вдень +23°..+26°. Сонячно.

на сході: Температура вночі +11°..+14°, вдень +22°..+25°. Мінлива хмарність.

у центрі: Температура вночі +11°..+14°, вдень +23°..+26°. Переважно сонячно.

у Києві: Температура вночі +11°..+13°, вдень +23°..+25°. Малохмарно.

10 травня

Неділя. Стовпчики термометрів покажуть: