В Україні місцями дощитиме: прогноз погоди на 21 квітня 2026

В Україні 21 квітня 2026 року вдень до +9-13°

У вівторок, 21 квітня, в Україні очікується вітряна, прохолодна погода та місцями дощі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Сьогодні, згідно з прогнозом синоптиків, хмарно з проясненнями.

Вночі крім північної частини, вдень на Прикарпатті, Закарпатті, півдні та південному сході країни помірні, місцями значні дощі. Вітер переважно північний, 7-12 м/с, у південних областях місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 1-6° тепла, у північних, Волинській, Рівненській, Хмельницькій, Вінницькій, Черкаській та Полтавській областях в повітрі заморозки 0-3°; вдень 7-12° тепла. В Карпатах мокрий сніг, температура протягом доби від 3° морозу до 2° тепла.

У Київській області та столиці хмарно з проясненнями. Без опадів. Вітер північний, 7-12 м/с. По області заморозки 0-3°, температура вдень 7-12° тепла; у Києві вночі 1-3° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-3°, вдень 8-10° тепла.

До слова, «Главком» підготував для вас прогноз магнітних бурі, що базується на даних, які надає Центр прогнозування космічної погоди (SWPC) NOAA.

У вівторок, 21 квітня, очікується сонячна активність з К-індексом 4 (жовтий рівень), що відповідає середнім магнітним бурям. У середу, 22 квітня, очікується сонячна активність з К-індексом 2,7 (зелений рівень), що відповідає слабким магнітним бурям.