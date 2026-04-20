В Україні місцями невеликий дощ: погода на 20 квітня 2026

У столиці температура коливатиметься від 8° до 10° тепла

Сьогодні, 20 квітня, в Україні хмарно з проясненнями, місцями дощитиме. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

Вночі на крайньому сході та заході місцями невеликі, вдень на Правобережжі помірні, місцями значні дощі, у північних областях місцями невеликий дощ, на решті території без опадів. Вітер переважно північний, на півдні країни південний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, у північних, східних та більшості центральних областей на поверхні ґрунту, на північному сході й в повітрі заморозки 0-3°, вдень 5-10° тепла, на Закарпатті та півдні країни вночі 4-9° тепла, вдень 11-16°.

Прогноз погоди на 20 квітня Укргідрометцентр

У понеділок, 20 квітня, у Києві хмарно з проясненнями. Вночі без опадів, вдень місцями невеликий дощ. Вітер переважно північний, 5-10 м/с. Температура по області вночі 1-6° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-3°, вдень 5-10° тепла, у столиці вночі 4-6° тепла, вдень 8-10° тепла.

Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища по території Київщини – I рівень небезпечності, жовтий.

Як відомо, у мережі поширюються «прогнози» про нібито аномально спекотне літо 2026 року. Український гідрометеорологічний центр пояснив, чи варто довіряти таким заявам.

«У медіа знову з’являються гучні заяви про «аномально спекотне літо», хоча вони не відповідають науковим оцінкам. За даними Всесвітньої метеорологічної організації, зараз ідеться лише про ймовірнісний розвиток ENSO: переважають нейтральні умови, а шанс Ель-Ніньйо – близько 40%. Це не прогноз погоди, а глобальний кліматичний сигнал», – йдеться у повідомленні.