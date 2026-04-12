В Україні місцями невеликий дощ: погода на 12 квітня 2026

Аліна Самойленко
У столиці температура коливатиметься від 7° до 9° тепла

Сьогодні, 12 квітня, в Україні хмарно з проясненнями, місцями дощитиме. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

Вночі місцями, вдень повсюди невеликий дощ. Вночі та вранці в північних областях місцями туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, на поверхні ґрунту, у західних, північних, Вінницькій, Черкаській та Харківській областях і в повітрі заморозки 0-3°, вдень 5-10° тепла, на півдні та сході країни до 14°.

Прогноз погоди на 12 квітня
Укргідрометцентр

У неділю, 12 квітня, у Києві хмарно з проясненнями. Невеликий дощ (вночі місцями). По області вночі та вранці місцями туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура на Київщині вночі заморозки 0-3°, температура вдень 5-10° тепла, у столиці вночі заморозки 0-2°, температура вдень 7-9° тепла.

Як відомо, цього тижня в Україні пануватиме справжня весняна атмосфера. Після прохолодного початку тижня очікується поступове підвищення температури у більшості регіонів. Опади будуть короткочасними та матимуть локальний характер, переважно у західних та північних областях. 

