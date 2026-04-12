Київ накрив густий туман (фото)

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Київ накрив густий туман (фото)
фото: glavcom.ua

Через туман на дорогах слід бути вкрай уважними та обережними

Уранці 12 квітня Київ накрив густий туман. На сьогодні обіцяли мінімальну видимість 11 км, а максимальну 26 км, тобто, хорошу. Про це повідомляє «Главком»

Тим не менш, синоптики попереджали про те, що зранку у неділю у Києві може бути туман.

Київ накрив густий туман (фото) фото 1
фото: glavcom.ua
Київ накрив густий туман (фото) фото 2
фото: glavcom.ua

Через туман на дорогах слід бути вкрай уважними та обережними. За умови несприятливої погоди водіям слід:

  • знижувати швидкість руху
  • увімкнути протитуманні фари разом із ближнім світлом
  • тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями
  • уникати різких маневрів на дорозі.

Що ж до пішоходів, варто:

  • бути уважними;
  • використовувати світловідбивні елементи, щоб залишатися помітними для водіїв у темний час доби та під час туману.

Як відомо, цього тижня в Україні пануватиме справжня весняна атмосфера. Після прохолодного початку тижня очікується поступове підвищення температури у більшості регіонів. Опади будуть короткочасними та матимуть локальний характер, переважно у західних та північних областях. 

Київ накрив густий туман (фото)
Київ накрив густий туман (фото)
