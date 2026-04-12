Київ накрив густий туман (фото)
Через туман на дорогах слід бути вкрай уважними та обережними
Уранці 12 квітня Київ накрив густий туман. На сьогодні обіцяли мінімальну видимість 11 км, а максимальну 26 км, тобто, хорошу. Про це повідомляє «Главком».
Тим не менш, синоптики попереджали про те, що зранку у неділю у Києві може бути туман.
Через туман на дорогах слід бути вкрай уважними та обережними. За умови несприятливої погоди водіям слід:
- знижувати швидкість руху
- увімкнути протитуманні фари разом із ближнім світлом
- тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями
- уникати різких маневрів на дорозі.
Що ж до пішоходів, варто:
- бути уважними;
- використовувати світловідбивні елементи, щоб залишатися помітними для водіїв у темний час доби та під час туману.
Як відомо, цього тижня в Україні пануватиме справжня весняна атмосфера. Після прохолодного початку тижня очікується поступове підвищення температури у більшості регіонів. Опади будуть короткочасними та матимуть локальний характер, переважно у західних та північних областях.
Коментарі — 0