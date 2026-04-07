Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

На Львівщині випав сніг (відео)

glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Львівщину засипає снігом
скриншот з відео

В Україні перед Великоднем різко погіршилась погода

Увечері, 7 квітня, снігом засипало Львівську область. Відео «весняного снігу» поширюють у соцмережах громадяни з різних сіл, пише «Главком».

Синоптики прогнозували заморозки та можливий мокрий сніг з дощем, але у області справжня хуртовина.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у Telegram.

Нагадаємо, в Україні напередодні Великодня очікується нестабільна погода: із похолоданням, туманами та навіть нічними заморозками.

Як зазначає синоптик, погодні умови перед святом будуть нестійкими та змінними. У центральних та південних областях у нічні та ранкові години очікуються тумани через високу вологість і слабкий вітер.

Пік вихолоджування припаде на 10–11 квітня, коли скандинавський антициклон принесе нічні заморозки у повітрі до -5°C. Це створює серйозну загрозу для ранніх сортів абрикос, що вже почали цвісти.

Теги: вітер погода негода снігопад Львівщина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua