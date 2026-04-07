На Львівщині випав сніг (відео)

В Україні перед Великоднем різко погіршилась погода

Увечері, 7 квітня, снігом засипало Львівську область. Відео «весняного снігу» поширюють у соцмережах громадяни з різних сіл, пише «Главком».

Синоптики прогнозували заморозки та можливий мокрий сніг з дощем, але у області справжня хуртовина.

Нагадаємо, в Україні напередодні Великодня очікується нестабільна погода: із похолоданням, туманами та навіть нічними заморозками.

Як зазначає синоптик, погодні умови перед святом будуть нестійкими та змінними. У центральних та південних областях у нічні та ранкові години очікуються тумани через високу вологість і слабкий вітер.

Пік вихолоджування припаде на 10–11 квітня, коли скандинавський антициклон принесе нічні заморозки у повітрі до -5°C. Це створює серйозну загрозу для ранніх сортів абрикос, що вже почали цвісти.