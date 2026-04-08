Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Заморозки в Україні: коли та де вдарять морози до -3°C

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Заморозки в Україні: коли та де вдарять морози до -3°C
У деяких областях 9-11 квітня буде ІІ рівень небезпечності, помаранчевий
фото: glavcom.ua

Попередження про небезпечні та стихійні метеорологічні явища по Україні

У середині квітня в Україну прийшло різке похолодання, і найближчими днями всю країну накриють сильні заморозки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Уночі 9, 10 та 11 квітня в Україні на поверхні ґрунту заморозки 0-3°С. У деяких областях оголошено І рівень небезпечності, жовтий.

Заморозки в Україні: коли та де вдарять морози до -3°C фото 1

Також уночі 9 квітня у східних, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Хмельницькій, Житомирській та Вінницькій областях; вночі 10, 11 квітня в Україні заморозки в повітрі 0-3°С. Оголошено ІІ рівень небезпечності, помаранчевий.

Заморозки в Україні: коли та де вдарять морози до -3°C фото 2

Нагадаємо, Український гідрометеорологічний центр попереджає про небезпечні метеорологічні явища на території Київської області та міста Києва протягом 10 та 11 квітня. Через вторгнення холодного повітря у нічні години очікуються сильні заморозки в повітрі з температурою від 0 до 3 градусів морозу.

Як повідомлялося, в Україні напередодні Великодня буде нестабільна погода: із похолоданням, туманами та навіть нічними заморозками. Про це у коментарі «Главкому» розповів заступник начальника відділу комунікації з медіа Українського гідрометцентру Іван Семиліт.

Теги: прогноз погоди Укргідрометцентр негода

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua