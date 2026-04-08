Заморозки в Україні: коли та де вдарять морози до -3°C

Попередження про небезпечні та стихійні метеорологічні явища по Україні

У середині квітня в Україну прийшло різке похолодання, і найближчими днями всю країну накриють сильні заморозки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Уночі 9, 10 та 11 квітня в Україні на поверхні ґрунту заморозки 0-3°С. У деяких областях оголошено І рівень небезпечності, жовтий.

Також уночі 9 квітня у східних, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Хмельницькій, Житомирській та Вінницькій областях; вночі 10, 11 квітня в Україні заморозки в повітрі 0-3°С. Оголошено ІІ рівень небезпечності, помаранчевий.

Нагадаємо, Український гідрометеорологічний центр попереджає про небезпечні метеорологічні явища на території Київської області та міста Києва протягом 10 та 11 квітня. Через вторгнення холодного повітря у нічні години очікуються сильні заморозки в повітрі з температурою від 0 до 3 градусів морозу.

Як повідомлялося, в Україні напередодні Великодня буде нестабільна погода: із похолоданням, туманами та навіть нічними заморозками. Про це у коментарі «Главкому» розповів заступник начальника відділу комунікації з медіа Українського гідрометцентру Іван Семиліт.