На Київщину сунуть весняні заморозки: оголошено жовтий рівень небезпеки

Ірина Міллер
Ірина Міллер
Заморозки очікуються на поверхні ґрунту
фото: glavcom.ua

За прогнозом синоптиків, нічні заморозки триватимуть три дні

У Києві та області найближчими днями очікуються нічні заморозки. Через це оголошено I рівень небезпечності (жовтий). Про це повідомляє Укргідрометцентр, інформує «Главком».

За прогнозом синоптиків, вночі 7, 8 та 9 квітня на поверхні ґрунту температура впаде до 0–3°C.

Щодо погоди на вівторок, 7 квітня, то в регіоні буде хмарно з проясненнями. Вночі опадів не передбачається, проте вдень пройде невеликий дощ. Вітер північно-західний, 7–12 м/с.

Температура повітря 7 квітня:

  • По області: вночі +1...+6°C, вдень +4...+9°C.
  • У Києві: вночі +3...+5°C, вдень +6...+8°C.
У Києві та області оголошено жовтий рівень небезпеки
інфографіка: Укргідрометцентр
інфографіка: Укргідрометцентр

Нагадаємо, що метеорологічна весна на Київщині почалася з рекордів: 1 березня на метеостанції «Чорнобиль» температура сягнула +13,8°C, перевершивши показник 2017 року.

Загалом цьогорічний березень у столиці став аномально теплим та надзвичайно сухим. За спостереженнями метеорологів, середньомісячна температура повітря у Києві склала +6,7°С, що на 4,2°С вище за кліматичну норму. Таким чином, перший місяць календарної весни посів четверте місце у рейтингу найтепліших за всю історію спостережень у столиці.

Проте головною особливістю місяця стала рекордна відсутність опадів. На проспекті Науки випав лише 1 мм вологи, що становить лише 3% від місячної норми. Фахівці констатують: березень-2026 виявився найсухішим у Києві з 1891 року.

Читайте також:

Читайте також

Міст Патона ввели в експлуатацію у 1953 році
Міст Патона вичерпав ресурс: проєктувальник оцінив загрозу обвалу
11 березня, 15:01
На місцях ударів працюють рятувальники, медики та поліція
Комбінована атака на Київщину: зросла кількість загиблих, є численні пожежі (оновлено)
14 березня, 08:07
Жителі Оболоні так і не дочекалися клумб на алеї біля однієї з найбільших поліклінік раону
Рік після знесення МАФів. Що відбувається біля метро «Мінська» (фото)
17 березня, 17:53
Уламки ворожої ракети опинилися у одній зі столичних водойм
У Києві водолази-сапери вилучили залишки російської ракети (фото)
19 березня, 12:10
За прогнозами, видимість на дорогах складатиме лише 200–500 метрів
Київ затягне щільним туманом до кінця доби
21 березня, 08:29
Фігуранта у масці та капюшоні зафіксували камери спостереження у пункті обміну валют.
Напав на пункт обміну валют, щоб розрахуватися з боргами: підозру оголошено 40-річному киянину
23 березня, 13:50
Звичні маршрути буле відновлено одразу після завершення ремонту
25 березня автобус № 2 та тролейбус № 27 курсуватимуть зі змінами (схеми)
24 березня, 14:22
Засідання Київради 26 березня 2026 року
Київрада вперше за новими правилами розгляне земельні питання
26 березня, 13:02
У Бучанськомєу районі внаслідок атаки окупантів загинув 51-річний чоловік
На Київщині через атаку ворога загинув чоловік, ще одна людина поранена: деталі
3 квiтня, 11:55

У Києві 6 квітня 2026 року введено екстрені відключення світла
На Київщину сунуть весняні заморозки: оголошено жовтий рівень небезпеки
Унаслідок атаки ворога Славутич залишився без світла
Свириденко проти Кличка. Дві програми підготовки київських багатоповерхівок до зими
У Києві 7-11 квітня відбудуться продовольчі ярмарки (адреси)
У столиці приспущено головний прапор країни
Ворожа атака на Одещину. Президент відреагував на удари Росії
Сьогодні, 12:25
Українська розвідка «розібрала» російський боєприпас «Краснополь»: подробиці
Сьогодні, 09:53
Страсний тиждень: традиції та заборони напередодні Великодня
Сьогодні, 06:45
Два літаки застрягли в Ірані: як США ризикували втратити спецназ – Reuters
Сьогодні, 03:31
Страсний тиждень: що та в які дні можна їсти перед Великоднем
Вчора, 21:25
Вербна неділя: яскраві листівки, привітання у віршах та прозі
Вчора, 06:30

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
