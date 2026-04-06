На Київщину сунуть весняні заморозки: оголошено жовтий рівень небезпеки

За прогнозом синоптиків, нічні заморозки триватимуть три дні

У Києві та області найближчими днями очікуються нічні заморозки. Через це оголошено I рівень небезпечності (жовтий). Про це повідомляє Укргідрометцентр, інформує «Главком».

За прогнозом синоптиків, вночі 7, 8 та 9 квітня на поверхні ґрунту температура впаде до 0–3°C.

Щодо погоди на вівторок, 7 квітня, то в регіоні буде хмарно з проясненнями. Вночі опадів не передбачається, проте вдень пройде невеликий дощ. Вітер північно-західний, 7–12 м/с.

Температура повітря 7 квітня:

По області: вночі +1...+6°C, вдень +4...+9°C.

У Києві: вночі +3...+5°C, вдень +6...+8°C.

У Києві та області оголошено жовтий рівень небезпеки інфографіка: Укргідрометцентр

Нагадаємо, що метеорологічна весна на Київщині почалася з рекордів: 1 березня на метеостанції «Чорнобиль» температура сягнула +13,8°C, перевершивши показник 2017 року.

Загалом цьогорічний березень у столиці став аномально теплим та надзвичайно сухим. За спостереженнями метеорологів, середньомісячна температура повітря у Києві склала +6,7°С, що на 4,2°С вище за кліматичну норму. Таким чином, перший місяць календарної весни посів четверте місце у рейтингу найтепліших за всю історію спостережень у столиці.

Проте головною особливістю місяця стала рекордна відсутність опадів. На проспекті Науки випав лише 1 мм вологи, що становить лише 3% від місячної норми. Фахівці констатують: березень-2026 виявився найсухішим у Києві з 1891 року.