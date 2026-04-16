В Україні до +19° та місцями дощі: прогноз погоди на 16 квітня 2026

В Україні 16 квітня 2026 року вдень до +11-18°

У четвер, 16 квітня, в Україні очікується вітряна, але сонячна погода, без опадів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Сьогодні, згідно з прогнозом синоптиків, мінлива хмарність. Вітер західний, північно-західний, 5-10 м/с.

«Погоду без опадів у більшості областей визначатиме поле високого тиску, лише на західні та північні області впливатиме атмосферний фронт, тому там очікуємо місцями на невеликий дощ. Вітер переважно південно-західний, і рухатиметься зі швидкістю 5-10 м/с. Щодо температурного режиму протягом доби, вночі очікуємо значення температури в межах +3..+8° градусів; вдень стовпчики термометрів сягатимуть до 14-19°», – йдеться у повідомленні.

Температура вночі 1-6° тепла, в Україні, крім Закарпаття та північного сходу, заморозки на поверхні ґрунту 0-3°; вдень 13-18° тепла, на сході та північному сході країни 9-14°.

У Київській області та столиці мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень невеликий дощ Вітер південно-західний, 5-10 м/с. По області вночі 3-8° тепла, вдень 14-19°; у Києві вночі 6-8° тепла, вдень 16-18°.

До слова, «Главком» підготував для вас прогноз магнітних бурі, що базується на даних, які надає Центр прогнозування космічної погоди (SWPC) NOAA.

У четвер, 16 квітня, очікується сонячна активність з К-індексом 2,7 (зелений рівень), що відповідає слабким магнітним бурям.