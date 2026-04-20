Прогноз погоди на тиждень 20 – 26 квітня 2026 року

Ростислав Вонс
glavcom.ua
З 20 по 26 квітня в Україні очікується мінлива та прохолодна погода

Цього тижня в Україні пануватиме нестійка та прохолодна атмосфера. Після холодного початку тижня з нічними заморозками у більшості регіонів очікуються суттєві температурні коливання. Опади будуть частими, місцями значними та подекуди супроводжуватимуться посиленням вітру, переважно у західних, північних та центральних областях. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

20 квітня

Понеділок. Стовпчики термометрів покажуть:

  • на півночі: Температура вночі -1°..+1°, вдень +7°..+9°. Хмарно з проясненнями.
  • на півдні: Температура вночі +6°..+8°, вдень +13°..+15°. Значний дощ.
  • на заході: Температура вночі +5°..+8°, вдень +7°..+11°. Помірний та значний дощ.
  • на сході: Температура вночі -1°..+3°, вдень +7°..+12°. Хмарно з проясненнями.
  • у центрі: Температура вночі +2°..+7°, вдень +7°..+13°. Значний дощ.
  • у Києві: Температура вночі +4°..+6°, вдень +8°..+10°. Хмарно з проясненнями.
21 квітня

Вівторок. Стовпчики термометрів покажуть:

  • на півночі: Температура вночі -1°..+1°, вдень +7°..+9°. Хмарно з проясненнями.
  • на півдні: Температура вночі +6°..+8°, вдень +11°..+13°. Значний дощ.
  • на заході: Температура вночі +3°..+5°, вдень +7°..+9°. Хмарно з проясненнями.
  • на сході: Температура вночі +1°..+5°, вдень +4°..+9°. Хмарно з проясненнями.
  • у центрі: Температура вночі +3°..+5°, вдень +7°..+13°. Дощ, місцями значний.
  • у Києві: Температура вночі 0°..+2°, вдень +8°..+10°. Хмарно з проясненнями.
22 квітня

Середа. Стовпчики термометрів покажуть:

  • на півночі: Температура вночі -1°..+1°, вдень +11°..+13°. Хмарно з проясненнями.
  • на півдні: Температура вночі +3°..+5°, вдень +11°..+13°. Мінлива хмарність.
  • на заході: Температура вночі -1°..+5°, вдень +11°..+14°. Хмарно з проясненнями.
  • на сході: Температура вночі -1°..+3°, вдень +9°..+13°. Мінлива хмарність.
  • у центрі: Температура вночі -1°..+5°, вдень +10°..+13°. Мінлива хмарність.
  • у Києві: Температура вночі 0°..+2°, вдень +12°..+14°. Мінлива хмарність.
23 квітня

Четвер. Стовпчики термометрів покажуть:

  • на півночі: Температура вночі +3°..+5°, вдень +10°..+12°. Хмарно, дощ.
  • на півдні: Температура вночі +3°..+6°, вдень +12°..+14°. Хмарно.
  • на заході: Температура вночі +3°..+5°, вдень +10°..+15°. Хмарно, дощ.
  • на сході: Температура вночі 0°..+3°, вдень +11°..+14°. Хмарно.
  • у центрі: Температура вночі +2°..+5°, вдень +11°..+14°. Хмарно, дощ.
  • у Києві: Температура вночі +1°..+3°, вдень +10°..+12°. Хмарно, дощ.
24 квітня

П'ятниця. Стовпчики термометрів покажуть:

  • на півночі: Температура вночі -1°..+1°, вдень +6°..+8°. Дощ.
  • на півдні: Температура вночі +5°..+8°, вдень +8°..+12°. Значний дощ.
  • на заході: Температура вночі -1°..+1°, вдень +7°..+12°. Хмарно з проясненнями.
  • на сході: Температура вночі +3°..+6°, вдень +7°..+14°. Значний дощ.
  • у центрі: Температура вночі +2°..+5°, вдень +8°..+12°. Дощ, місцями значний.
  • у Києві: Температура вночі -2°..0°, вдень +7°..+9°. Дощ.
25 квітня

Субота. Стовпчики термометрів покажуть:

  • на півночі: Температура вночі +2°..+5°, вдень +7°..+10°. Хмарно, дощ.
  • на півдні: Температура вночі +5°..+8°, вдень +13°..+16°. Мінлива хмарність.
  • на заході: Температура вночі -1°..+3° (місцями заморозки), вдень +7°..+11°. Хмарно, дощ.
  • на сході: Температура вночі +3°..+6°, вдень +14°..+18°. Мінлива хмарність, без істотних опадів.
  • у центрі: Температура вночі +2°..+6°, вдень +9°..+13°. Хмарно, дощ.
  • у Києві: Температура вночі +1°..+3°, вдень +7°..+9°. Хмарно, невеликий дощ.

26 квітня

Неділя. Стовпчики термометрів покажуть:

  • на півночі: Температура вночі +1°..+6° (місцями заморозки 0°..-3°), вдень +8°..+13°. Хмарно, невеликий дощ.
  • на півдні: Температура вночі +4°..+8°, вдень +12°..+16°. Хмарно з проясненнями, місцями короткочасний дощ.
  • на заході: Температура вночі +2°..+7° (на ґрунті заморозки до -3°), вдень +7°..+12°. Хмарно, часом дощ.
  • на сході: Температура вночі +3°..+7°, вдень +13°..+18°. Мінлива хмарність, без істотних опадів.
  • у центрі: Температура вночі +2°..+7°, вдень +9°..+14°. Хмарно, місцями дощ.
  • у Києві: Температура вночі +2°..+4°, вдень +8°..+11°. Хмарно з проясненнями, можливий невеликий дощ.

