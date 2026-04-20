На Київщині випаде 10 см снігу? Укргідрометцентр відреагував на «прогнози» в мережі

Синоптики закликають дізнаватися та перевіряти прогноз лише від офіційних джерел Укргідрометцентру
В Україні наразі панує холодна повітряна маса

В Україні на висотах нині панує холодна повітряна маса арктичного походження, тому протягом найближчих двох ночей у багатьох областях очікуються заморозки. Водночас є невелика ймовірність, що із дощем місцями йтиме мокрий сніг. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

«Знову! Слова вирвані з контексту офіційного прогнозу, перекручені та гіперболізовані кількома медіа заради клікбейту. Наголошуємо, що в Україні зараз дійсно на висотах панує холодна повітряна маса арктичного походження, тому ми і очікуємо на заморозки у багатьох областях у наступні дві ночі», – наголосив Укргідрометцентр.

Синоптики зазначили, що 21 квітня вночі, за винятком північної частини країни, а вдень на Прикарпатті, Закарпатті, півдні та південному сході очікуються помірні, місцями значні дощі, тоді як у Карпатах прогнозується мокрий сніг.

«Також є невелика ймовірність, що і на сході до дощу може домішуватися мокрий сніг і дуже локально та короткотривало затримуватися на поверхнях, але оскільки температурний фон залишатиметься плюсовим, то він інтенсивно танутиме. Закликаємо дізнаватися та перевіряти прогноз лише від офіційних джерел УкрГМЦ», – йдеться у повідомленні.

Раніше низка ресурсів поширила інформацію про нібито снігопади, зокрема про «до 10 см снігу» на Київщині.

Нагадаємо, в Україні найближчої ночі очікуються заморозки у низці регіонів, температура повітря може опуститися до -3 градусів. Синоптики оголосили ІІ рівень небезпечності через погіршення погодних умов. 

Також у найближчі дві ночі на Київщині очікується різке зниження температури, що може зашкодити майбутньому врожаю плодових дерев.

