В Україні через негоду затопило три області



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Затопило Івано-Франківську, Херсонську і Кіровоградську області

У трьох областях через погіршення погодніх умов спостерігається підтоплення населених пунктів. Про це повідомляє пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Зазначається, в Івано-Франківська область було підтоплено 39 житлових будинків 170 дворогосподарств у 15 населених.

«Станом на 7 годину залишаються підтопленими 16 житлових будинків в Коломийському районі та 117 дворогосподарств», - йдеться у повідомленні.

У Херсонській області було підтоплення 150 дворогосподарств у с. Нова Маячка Олешківського району, а у Кіровоградській області - 20 житлових будинків та 48 присадибних ділянок.

Зазначимо, вчора у Кіровоградський та Вінницькій області через різку зміну погоди підтоплені більше 40 житлових будинків, а також присадибні ділянки і підвальні приміщення.

У ніч проти 7 червня через негоду знеструмлено 68 населених пунктів у 5 областях України.

Також нагадаємо, що на Прикарпатті через негоду стався зсув ґрунту на автомобільну дорогу державного значення, частково зруйновано житловий будинок та міст.

Зазначимо, протягом 5-6 червня внаслідок інтенсивних опадів у трьох областях України було підтоплено 224 домогосподарства (з них 41 житловий будинок).

Крім того, окупований Крим засипало градом, постраждали сільськогосподарські угіддя.

Напередодні на Миколаївщині випав град завбільшки із голубине яйце, який побив посіви на сотнях гектарів.