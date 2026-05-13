В Україні дощитиме: погода на 13 травня

Аліна Самойленко
В Україні хмарно з проясненнями, очікуються дощі
Вдень у столиці температура коливатиметься від 14° до 16°

Сьогодні, 13 травня, в Україні хмарно з проясненнями, місцями дощитиме. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

В Україні, крім більшості західних, а вночі і східних областей, помірні дощі, вдень у більшості центральних та південних областей грози, місцями значні дощі, подекуди шквали 15-20 м/с. Вітер північно-західний, на Лівобережжі південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 9-14°, в західних областях 4-9°, вдень у західних, Житомирській, Вінницькій та Київській областях 13-18°, на решті території 17-22°.

Прогноз погоди на 13 травня
Укргідрометцентр

У середу, 13 травня, у Києві хмарно з проясненнями, дощі. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура по області вночі 9-14°, вдень 13-18°, у Києві вночі 11-13°, вдень 14-16°.

Як відомо, цього тижня в Україні пануватиме нестійка погода. Циклони та атмосферні фронти принесуть із собою рясні дощі, місцями з грозами, що охоплять більшість регіонів. Температурний режим залишатиметься помірним, проте в середині тижня очікується тимчасове похолодання. Найтепліше буде на півдні та сході, тоді як західні області першими відчують прихід вологих повітряних мас.

