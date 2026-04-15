Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

В Україні до +17° та без опадів: прогноз погоди на 15 квітня 2026

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
В Україні до +17° та без опадів: прогноз погоди на 15 квітня 2026
Прогноз погоди на 15 квітня
В Україні 15 квітня 2026 року вдень до +11-17°

У середу, 15 квітня, в Україні очікується вітряна, але сонячна погода, без опадів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Сьогодні, згідно з прогнозом синоптиків, мінлива хмарність. Вітер західний, північно-західний, 7-12 м/с.

«15 квітня погоду без опадів у більшості областей зумовлюватиме поле високого тиску, лише на північному сході країни атмосферний фронт зі сходу спричинить невеликий дощ, вдень також в Карпатах очікуємо невеликий дощ», – йдеться у повідомленні.

Температура вночі 1-6° тепла, в Україні, крім Закарпаття та північного сходу, заморозки на поверхні ґрунту 0-3°; вдень 13-18° тепла, на сході та північному сході країни 9-14°.

У Київській області та столиці мінлива хмарність. Без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура по області вночі 1-6° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-3°; вдень 13-18° тепла; у Києві вночі 4-6° тепла, вдень 15-17°.

До слова, «Главком» підготував для вас прогноз магнітних бур на наступні два дні, що базується на даних, які надає Центр прогнозування космічної погоди (SWPC) NOAA.

У середу, 15 квітня, очікується сонячна активність з К-індексом 4 (жовтий рівень), що відповідає середнім магнітним бурям. У четвер, 16 квітня, очікується сонячна активність з К-індексом 2,7 (зелений рівень), що відповідає слабким магнітним бурям.

Читайте також:

Теги: погода

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Суспільство

В Україні до +17° та без опадів: прогноз погоди на 15 квітня 2026
В Україні до +17° та без опадів: прогноз погоди на 15 квітня 2026
Новини

Прес-релізи

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua