В Україні до +17° та без опадів: прогноз погоди на 15 квітня 2026

В Україні 15 квітня 2026 року вдень до +11-17°

У середу, 15 квітня, в Україні очікується вітряна, але сонячна погода, без опадів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Сьогодні, згідно з прогнозом синоптиків, мінлива хмарність. Вітер західний, північно-західний, 7-12 м/с.

«15 квітня погоду без опадів у більшості областей зумовлюватиме поле високого тиску, лише на північному сході країни атмосферний фронт зі сходу спричинить невеликий дощ, вдень також в Карпатах очікуємо невеликий дощ», – йдеться у повідомленні.

Температура вночі 1-6° тепла, в Україні, крім Закарпаття та північного сходу, заморозки на поверхні ґрунту 0-3°; вдень 13-18° тепла, на сході та північному сході країни 9-14°.

У Київській області та столиці мінлива хмарність. Без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура по області вночі 1-6° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-3°; вдень 13-18° тепла; у Києві вночі 4-6° тепла, вдень 15-17°.

До слова, «Главком» підготував для вас прогноз магнітних бур на наступні два дні, що базується на даних, які надає Центр прогнозування космічної погоди (SWPC) NOAA.

У середу, 15 квітня, очікується сонячна активність з К-індексом 4 (жовтий рівень), що відповідає середнім магнітним бурям. У четвер, 16 квітня, очікується сонячна активність з К-індексом 2,7 (зелений рівень), що відповідає слабким магнітним бурям.