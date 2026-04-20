До -3°C: синоптики попередили про заморозки у Києві та області

glavcom.ua
У Києві почали квітнути персики, нічні заморозки можуть стати небезпечними для майбутнього врожаю
фото: glavcom.ua

Заморозки можуть завдати шкоди плодовим деревам, які наразі перебувають у фазі активного цвітіння

У найближчі дві ночі на Київщині очікується різке зниження температури, що може зашкодити майбутньому врожаю плодових дерев. Про це попереджає Український гідрометеорологічний центр, інформує «Главком».

За прогнозами синоптиків, небезпечні метеорологічні явища спостерігатимуться 21 та 22 квітня. При цьому рівень загрози для столиці та прилеглих населених пунктів відрізнятиметься.

Заморозки у Київській області

На території області вночі 21 та 22 квітня очікуються заморозки у повітрі від 0 до 3°. Через загрозу заморозків оголошено II рівень небезпечності (помаранчевий).

Заморозки у Києві

У столиці нічна температура також впаде, проте основний удар припаде на землю. Вночі 21 та 22 квітня на поверхні ґрунту прогнозують заморозки 0-3°. У місті оголошено I рівень небезпечності (жовтий).

Попередження про небезпечні метеорологічні явища для Києва та області
інфографіка: Укргідрометцентр

Фахівці наголошують, що таке похолодання є критичним для рослинності. Зокрема, заморозки можуть завдати шкоди плодовим деревам, які наразі перебувають у фазі активного цвітіння.

Власникам присадибних ділянок та фермерам рекомендують за можливості вжити заходів для захисту насаджень.

Нагадаємо, цього тижня в Україні пануватиме нестійка та прохолодна атмосфера. Після холодного початку тижня з нічними заморозками у більшості регіонів очікуються суттєві температурні коливання. Опади будуть частими, місцями значними та подекуди супроводжуватимуться посиленням вітру, переважно у західних, північних та центральних областях.

Читайте також:

Читайте також

Монтаж виставки Гамлета Зіньківського Проєкт 365 «Час не потрібен» у залах музею Ханенків
Куди сходити у Києві 23-29 березня: дайджест культурних подій
21 березня, 19:02
На 98-му році життя після важкої хвороби відійшов у вічність Святійший патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет
Прощання з Патріархом. Фоторепортаж із заупокійної літії у Михайлівському соборі
21 березня, 09:18
Голова Дарницької РДА провів зустріч з батьками, чиї діти навчалися у гімназії «Київська Русь» на Осокорках
Гімназію «Київська Русь» визнано аварійною, дітям вхід заборонено: що відомо про скандал у столиці
24 березня, 09:55
В Україні місцями дощитиме: погода на 26 березня
В Україні місцями дощитиме: погода на 26 березня
26 березня, 05:59
В Україні місцями короткочасний дощ, гроза: погода на 4 квітня 2026
В Україні місцями короткочасний дощ, гроза: погода на 4 квітня 2026
4 квiтня, 05:59
Рятувальники деблокували тіло загиблого та передали медикам
У Святошинському районі під колесами потяга загинув чоловік
10 квiтня, 10:43
Подружжя затримали під час отримання останньої частини хабаря
$20 тис. за «діагноз»: на Київщині затримано медсестру обласного тубдиспансеру
13 квiтня, 15:20
15 квітня у деяких областях буде І рівень небезпечності
Уночі заморозки знову накриють Україну: які області під загрозою
14 квiтня, 18:11
Вигівський пояснив, поліцейські їхали на побутову сварку, а вже по дорозі їм повідомили, що там стрілець
Побутовий конфлікт переріс у стрілянину: голова Нацполіції розкрив деталі теракту у Києві
Вчора, 17:58

Новини

На зупинці біля метро «Палац Україна» померла людина (фото)
На зупинці біля метро «Палац Україна» померла людина (фото)
Обмежено рух двома проспектами у Києві: де саме тривають ремонти (схема)
Обмежено рух двома проспектами у Києві: де саме тривають ремонти (схема)
До -3°C: синоптики попередили про заморозки у Києві та області
До -3°C: синоптики попередили про заморозки у Києві та області
РФ атакувала Київщину дронами: є поранений
РФ атакувала Київщину дронами: є поранений
Повітряна тривога у Києві тривала понад годину
Повітряна тривога у Києві тривала понад годину
Повітряна тривога у Києві тривала 20 хвилин
Повітряна тривога у Києві тривала 20 хвилин

Новини

Українська армія завдала ударів по великих десантних кораблях Росії (відео)
Сьогодні, 09:27
Ювілейне ураження НПЗ у Туапсе: чому цей завод – стратегічний біль для РФ
Сьогодні, 09:14
Кремль винайшов новий спосіб фінансувати війну: хто і скільки платитиме
Сьогодні, 08:52
В Україні місцями невеликий дощ: погода на 20 квітня 2026
Сьогодні, 05:59
Юний українець сенсаційно став чемпіоном Європи з шахів
Вчора, 21:37
«Баварія» достроково стала чемпіоном Німеччини
Вчора, 21:14

Прес-релізи

В Україні стартувало наймасштабніше національне дослідження впливу азартних ігор на суспільство
В Україні стартувало наймасштабніше національне дослідження впливу азартних ігор на суспільство
17 квiтня, 14:33
