До -3°C: синоптики попередили про заморозки у Києві та області

У Києві почали квітнути персики, нічні заморозки можуть стати небезпечними для майбутнього врожаю

Заморозки можуть завдати шкоди плодовим деревам, які наразі перебувають у фазі активного цвітіння

У найближчі дві ночі на Київщині очікується різке зниження температури, що може зашкодити майбутньому врожаю плодових дерев. Про це попереджає Український гідрометеорологічний центр, інформує «Главком».

За прогнозами синоптиків, небезпечні метеорологічні явища спостерігатимуться 21 та 22 квітня. При цьому рівень загрози для столиці та прилеглих населених пунктів відрізнятиметься.

Заморозки у Київській області

На території області вночі 21 та 22 квітня очікуються заморозки у повітрі від 0 до 3°. Через загрозу заморозків оголошено II рівень небезпечності (помаранчевий).

Заморозки у Києві

У столиці нічна температура також впаде, проте основний удар припаде на землю. Вночі 21 та 22 квітня на поверхні ґрунту прогнозують заморозки 0-3°. У місті оголошено I рівень небезпечності (жовтий).

Попередження про небезпечні метеорологічні явища для Києва та області інфографіка: Укргідрометцентр

Фахівці наголошують, що таке похолодання є критичним для рослинності. Зокрема, заморозки можуть завдати шкоди плодовим деревам, які наразі перебувають у фазі активного цвітіння.

Власникам присадибних ділянок та фермерам рекомендують за можливості вжити заходів для захисту насаджень.

Нагадаємо, цього тижня в Україні пануватиме нестійка та прохолодна атмосфера. Після холодного початку тижня з нічними заморозками у більшості регіонів очікуються суттєві температурні коливання. Опади будуть частими, місцями значними та подекуди супроводжуватимуться посиленням вітру, переважно у західних, північних та центральних областях.