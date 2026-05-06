В Україні сонячно, без опадів: погода на 6 травня

Опадів в Україні не очікується

Вдень у столиці температура коливатиметься від 27 до 29°

Сьогодні, 6 травня, в Україні невелика хмарність. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

В Україні без опадів. Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с, вдень на крайньому заході країни місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 8-13°, вдень 19-25°, у західних, північних, місцями центральних областях 24-29°.

Прогноз погоди на 6 травня Укргідрометцентр

У середу, 6 травня, у Києві невелика хмарність. Без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура по області вночі 8-13°, вдень 24-29°, у Києві вночі 11-13°, вдень 27-29°.

Як відомо, цього тижня в Україні пануватиме справжня травнева погода: теплий період змінятиметься короткочасними дощами та грозами, що характерно для цього місяця. Температура повітря поступово зростатиме, проте на півночі та заході можливі свіжіші дні через проходження атмосферних фронтів.