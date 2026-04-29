Заморозки в Україні тривають: синоптики дали тривожний прогноз на початок травня

Вночі 30 квітня, 1 та 2 травня у більшості областей України знову очікуються заморозки

Холодна погода, яка тримає Україну в напрузі вже понад тиждень, затягнеться ще щонайменше на кілька днів. Синоптики прогнозують продовження нічних заморозків і на початку травня. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Похолодання триває: прогноз по Україні

Вночі 30 квітня, 1 та 2 травня у більшості областей України знову очікуються заморозки у повітрі від 0 до -3°.

Фахівці підтверджують II (помаранчевий) рівень небезпечності. У південних регіонах прогнозують нічний «мінус» переважно на поверхні ґрунту (0-3°, I рівень небезпечності).

Погода в Україні 30 квітня 2026 року інфографіка: Український гідрометеорологічний центр

Погода в Україні 1-2 квітня 2026 року інфографіка: Український гідрометеорологічний центр

Ситуація у Києві та області

На території Київської області у нічні години 30 квітня, 1 та 2 травня очікуються заморозки у повітрі – від 0 до -3°. Через загрозу для агросектору оголошено II (помаранчевий) рівень небезпечності.

У столиці ситуація дещо відрізняється. У повітрі вночі прогнозують +1...+3°, проте на поверхні ґрунту очікуються заморозки – температура впаде до 0...-2°. У місті оголошено I (жовтий) рівень небезпечності.

У четвер, 30 квітня, у столичному регіоні очікується мінлива хмарність, вночі без опадів, а вдень місцями пройде невеликий дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вдень по області: +8...+13°, у Києві: +10...+12°.

Попередження про небезпечні синоптичні та метеорологічні явища у Києві та області інфографіка: Український гідрометеорологічний центр

Синоптики наголошують, що тривалі нічні заморозки (як у повітрі, так і на ґрунті) продовжують завдавати шкоди квітучим плодовим деревам та декоративним рослинам.

Нагадаємо. 29 квітня столиця здивувала жителів справжньою зимовою аномалією. У передостанній день другого місяця весни на фоні тривалого похолодання у Києві раптово почав падати сніг. Зауважимо, що така погода цілком відповідає прогнозам синоптиків. Як зазначала Наталка Діденко, 29 квітня у Києві очікуються нічні заморозки та досить низька денна температура на рівні +7...+9 градусів. Синоптикиня попереджала, що місцями можливий дощ із мокрим снігом. Єдиний позитив у цій ситуації – помірний північно-західний вітер без штормових поривів, що хоч трохи пом’якшує відчуття холоду.