Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Заморозки в Україні тривають: синоптики дали тривожний прогноз на початок травня

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Нічні заморозки продовжують завдавати шкоди квітучим плодовим деревам та декоративним рослинам
Вночі 30 квітня, 1 та 2 травня у більшості областей України знову очікуються заморозки 

Холодна погода, яка тримає Україну в напрузі вже понад тиждень, затягнеться ще щонайменше на кілька днів. Синоптики прогнозують продовження нічних заморозків і на початку травня. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Похолодання триває: прогноз по Україні

Вночі 30 квітня, 1 та 2 травня у більшості областей України знову очікуються заморозки у повітрі від 0 до -3°. 

Фахівці підтверджують II (помаранчевий) рівень небезпечності. У південних регіонах прогнозують нічний «мінус» переважно на поверхні ґрунту (0-3°, I рівень небезпечності). 

інфографіка: Український гідрометеорологічний центр
інфографіка: Український гідрометеорологічний центр

Ситуація у Києві та області

На території Київської області у нічні години 30 квітня, 1 та 2 травня очікуються заморозки у повітрі – від 0 до -3°. Через загрозу для агросектору оголошено II (помаранчевий) рівень небезпечності.

У столиці ситуація дещо відрізняється. У повітрі вночі прогнозують +1...+3°, проте на поверхні ґрунту очікуються заморозки – температура впаде до 0...-2°. У місті оголошено I (жовтий) рівень небезпечності.

У четвер, 30 квітня, у столичному регіоні очікується мінлива хмарність, вночі без опадів, а вдень місцями пройде невеликий дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вдень по області: +8...+13°, у Києві: +10...+12°.

інфографіка: Український гідрометеорологічний центр

Синоптики наголошують, що тривалі нічні заморозки (як у повітрі, так і на ґрунті) продовжують завдавати шкоди квітучим плодовим деревам та декоративним рослинам.

Нагадаємо. 29 квітня столиця здивувала жителів справжньою зимовою аномалією. У передостанній день другого місяця весни на фоні тривалого похолодання у Києві раптово почав падати сніг. Зауважимо, що така погода цілком відповідає прогнозам синоптиків. Як зазначала Наталка Діденко, 29 квітня у Києві очікуються нічні заморозки та досить низька денна температура на рівні +7...+9 градусів. Синоптикиня попереджала, що місцями можливий дощ із мокрим снігом. Єдиний позитив у цій ситуації – помірний північно-західний вітер без штормових поривів, що хоч трохи пом’якшує відчуття холоду.

Теги: Україна Київ весна прогноз погоди

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua