Ціни на цукор зростуть на 18% - експерти



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Оптові ціни зростуть до 13 тис. грн. за тонну

Виробництво цукру цього року впаде на третину у порівнянні з попереднім

Оптові ціни на цукор 2019 - 2020 рр. зростуть на 18% - до 13 тис. грн. за тонну у зв’язку зі зменшенням виробництва цукру.

Про це повідомили у пресслужбі Національної асоціації цукровиків України «Укрцукор».

За оцінками НАЦУ «Укрцукор», виробництво цукру в 2019/2020 МР році складе 1,1-1,2 млн тонн, що на третину менше, ніж попереднього року.

«Таке зменшення пов’язане, перш за все, зі скороченням посівних площ під цукровими буряками та несприятливими погодними умовами. Посуха та відсутність вологи в ґрунті негативно позначилися на розвитку цукрових буряків і станом на 1 серпня, цукровий буряк масово втрачає вагу гички, що в свою чергу призведе до низької цукристості», — пояснює заступник голови правління НАЦУ «Укрцукор» Руслана Яненко.

Проте, не лише погодні умови пригнічують ріст та розвиток цукрових буряків.

Головні агрономи господарств наголошують на розповсюджені таких хвороб, як коренева гниль та жовтяниця. Волога та холодна весна спровокували появу у господарствах цвітушних коренеплодів, які спричинять зниження цукристості і зменшення маси коренеплодів, що в свою чергу ускладнить зберігання та переробку буряків. Такі цукрові буряки потрібно викопати та відвантажити на заводи першочергово.

«В цьому сезоні, за нашими оцінками, буде працювати 32 цукрових підприємства», — підсумувала Яненко.

Як повідомлялося, в Україні подорожчав хліб, цукор та риба.