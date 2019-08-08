Нафтогаз знизив ціну на паливо для населення



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Ціни на газ для населення в серпні знизяться ще на 5,1%

Національна акціонерна компанія Нафтогаз України знижує ціни на газ для населення ще на 5,1%. Про це пресслужба Нафтогаза.

Повідомляється, що Нафтогаз розрахував нову ціну на газ для потреб населення та інших споживачів за ПСО (спецзобов'язання) на серпень. Зокрема, нова ціна визначена на рівні 4 653,54 гривень за тисячу кубометрів (без урахування ПДВ і транспортних витрат).

У порівнянні з липнем ціни на газ знизяться на 5,1%. Кінцева ціна газу в регіонах буде залежати від тарифу на розподіл газу, встановленого НКРЕКП для відповідного обл- або міськгазу. Постачальники газу зобов'язані повідомити споживачам про кінцеву ціну.

Зазначимо, з квітня ціни на газ для населення знизилися вже на 25,4%.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів зобов'язав Нафтогаз знизити ціну газу для населення. У розпорядженні уряду йдеться, що вартість газу повинна знизитися до 4640 гривень за тисячу кубометрів, що на 265 гривень нижче липневої ціни.

НАК «Нафтогаз України» в серпні 2019 року знизить ціну на газ, що відпускається промисловим споживачам на умовах передоплати, на 7,5% в порівнянні з діючою в липні - з 6020,4 гривень до 5568 гривень за 1 тисячу кубічних метрів.