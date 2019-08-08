Нафтогаз знизив ціну на паливо для населення
Ціни на газ для населення в серпні знизяться ще на 5,1%
Національна акціонерна компанія Нафтогаз України знижує ціни на газ для населення ще на 5,1%. Про це пресслужба Нафтогаза.
Повідомляється, що Нафтогаз розрахував нову ціну на газ для потреб населення та інших споживачів за ПСО (спецзобов'язання) на серпень. Зокрема, нова ціна визначена на рівні 4 653,54 гривень за тисячу кубометрів (без урахування ПДВ і транспортних витрат).
У порівнянні з липнем ціни на газ знизяться на 5,1%. Кінцева ціна газу в регіонах буде залежати від тарифу на розподіл газу, встановленого НКРЕКП для відповідного обл- або міськгазу. Постачальники газу зобов'язані повідомити споживачам про кінцеву ціну.
Зазначимо, з квітня ціни на газ для населення знизилися вже на 25,4%.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів зобов'язав Нафтогаз знизити ціну газу для населення. У розпорядженні уряду йдеться, що вартість газу повинна знизитися до 4640 гривень за тисячу кубометрів, що на 265 гривень нижче липневої ціни.
НАК «Нафтогаз України» в серпні 2019 року знизить ціну на газ, що відпускається промисловим споживачам на умовах передоплати, на 7,5% в порівнянні з діючою в липні - з 6020,4 гривень до 5568 гривень за 1 тисячу кубічних метрів.
Раніше повідомлялося, що Нафтогаз знизив ціну на газ для населення у липні на 10,4%. Нагадаємо, у березні на енергетичних біржах Європи, де Україна купує імпортний газ, ціна на блакитне паливо різко впала. Так, рівень цін на ринку чи не вперше став нижчим за рівень регульованих державою цін. Тому 3 квітня уряд ухвалив постанову №293, якою зобов'язав Нафтогаз продавати газ населенню за ринковими цінами.