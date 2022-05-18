Лукашенко тепер офіційно може вбивати своїх громадян

Самопроголошений президент Білорусі не приховує того, що він диктатор

Білорусам варто дуже серйозно задуматись про власне майбутнє

У сусідній Білорусі тепер можна буде за їхнім вовчим законом розстріляти будь-яку особу, було б тільки бажання у керівництва країни. Кажете, що це я вже перегнув? А ось вам докази.

Лукашенко щойно підписав поправки до закону, які допускають застосування смертної кари за замах на скоєння теракту.

Новизна закону в тому, що раніше там смертну кару застосовували лише за скоєний злочин, але не за підготовку до нього

Тепер стратити можуть і за підготовку без чітких критеріїв, що під це підпадає. Наявність літератури про виготовлення бомби (можуть і підкинути), необережний допис із побажанням смерті тому ж Луці, покази свідків, що підсудний вів з ними розмови про теракт і пропонував долучитися (або й просто поділився такою думкою).

Сфабрикувати такий «злочин», як «замах на скоєння» можна кожному, на відміну від попереднього застосування лише за скоєний, довершений теракт, що значно складніше. Дана смертельна поправка стосується 4 статей КК, з яких три про акти тероризму, а четверта про вбивство державного діяча.

Щоб уявити, як просто застосувати тепер смертну кару до всіх неугодних, досить згадати скільки фігурантів уже звинувачено в замаху на терористичний акт.

Їх у Білорусі навіть не сотні, а наскільки пригадую з їхніх джерел, тисячі, починаючи з тієї ж Тіхановської

Досі цим людям уже давали тривалі тюремні терміни, а тепер їх можна буде розстрілювати. Зараз у Менську завершується процес над ще одним з лідерів опозиції, під якого, як вважають оглядачі, мстивий Лука й поспішив підписати кривавий закон.

Серед нових кандидатів на страту будуть і всі так звані «залізничні терористи», включно з тими, які не встигли здійснити теракт або й не планували його робити, але в цьому були звинувачені.

Білорусь – єдина в Європі країна, де продовжують застосовувати смертну кару.

Джерело: блог Тараса Чорновола

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