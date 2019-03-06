В Україні хочуть заборонити продаж антибіотиків без рецепта



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Міністерству охорони здоров'я доручили підготувати нормативні акти, які наказують продаж антибіотиків строго за рецептом

Кабінет міністрів на засіданні в середу, 6 березня, затвердив план боротьби зі стійкістю до протимікробних препаратів, відповідно до якого доступ до антибіотиків без рецептів буде обмежений.

Кабмін зобов'язав МОЗ до кінця другого кварталу 2019 року розробити нормативні акти для відпускання аптечними установами протимікробних препаратів виключно за рецептом. Також Міністрество охорони здоров'я має розробити порядок дозорного епідеміологічного нагляду за протимікробною резистентністю і підготувати порядок обліку інфекційних захворювань і хвороб, пов'язаних з наданням медичної допомоги.

А вже в 2019 - 2020 роках МОЗ має затвердити в якості форми первинної облікової документації Листок призначень лікарських засобів і медвиробів під час надання медичної допомоги в амбулаторних умовах.

Нагадаємо, що очільниця МОЗ Уляна Супрун заявила, що антибіотики можна приймати разом з алкоголем

Також стало відомо, що в Україні на ринок потрапили браковані презервативи Durex RealFeel в упаковках по три і 12 штук.

Крім того, середньоденний розмір допомоги по тимчасовій втраті працездатності, що надається Фондом соціального страхування України, у 2018 році склав 224,4 грн, що на 54,2 грн, або 31,9% більше, ніж у 2017 році.