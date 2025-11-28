Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

В Україні хмарно з проясненнями та невеликий дощ: погода на 28 листопада 2025

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
В Україні хмарно з проясненнями та невеликий дощ: погода на 28 листопада 2025
Прогноз погоди на 28 листопада
фото: glavcom.ua

У Києві та області без опадів

У п'ятницю, 28 листопада, в Україні прогнозується хмарна погода, місцями дощитиме та пролітатиме сніг. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Сьогодні, згідно з прогнозом синоптиків, вдень у більшості областей погоду без опадів формуватиме поле підвищеного тиску. Над Україною все ще перебуватиме тепла волога повітряна маса, тож і значення температури по території країни будуть майже скрізь вище за норму.

У західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях вночі очікуємо в межах +4..-1 градусу, вдень стовпчики термометрів сягатимуть 1..6 градусів тепла, у всіх інших областях вночі повітря охолоджуватиметься до +4..+9, натомість денні максимуми сягатимуть 7..12 градусів, а на півдні до +16.

В Україні хмарно з проясненнями та невеликий дощ: погода на 28 листопада 2025 фото 1

У Київській області та столиці хмарно. Вдень без опадів Вітер північний з переходом на східний, 3-8 м/с. Температура по області вночі від 4° тепла до 1° морозу, вдень 1-6° тепла°; у Києві вночі та вдень 2-4° тепла.

До слова, «Главком» підготував для вас прогноз магнітних бур, що базується на даних, які надає Центр прогнозування космічної погоди (SWPC) NOAA. Вимірюється геомагнітна активність за шкалою від 0 до 9. Для позначення використовується планетарний К-індекс, якщо показник 5 і вище – то це сильна магнітна буря.

У п’ятницю, 28 листопада, очікується сонячна активність з К-індексом 4 (жовтий рівень), що відповідає середнім магнітним бурям.

Важливо зазначити, що прогнози магнітних бур можуть змінюватися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три години. Тому рекомендуємо регулярно слідкувати за змінами, вся актуальна інформація на сьогодні нижче:

Читайте також:

Теги: погода прогноз погоди

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У районі гори Піп Іван Чорногірський оголошено штормове попередження
Карпати накрив сильний шторм. ДСНС попереджає туристів про небезпеку
26 листопада, 15:57
Якою буде погода у грудні? Прогноз синоптиків
Якою буде погода у грудні? Прогноз синоптиків
26 листопада, 10:18
Клімат стає проблемою для людства
Літо в Європі подовжиться на 42 дні: деталі дослідження
24 листопада, 14:29
Львів засипало снігом (фото)
Львів засипало снігом (фото)
22 листопада, 09:58
У Києві хмарно з проясненнями
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 19 листопада
19 листопада, 06:01
Прогноз погоди на 13 листопада
В Україні пройдуть невеликі дощі: погода на 13 листопада 2025
13 листопада, 06:01
Прогноз погоди на 4 листопада
В Україні хмарно та дощитиме: погода на 4 листопада 2025
4 листопада, 06:00
Аномальна спека щороку забирає сотні тисяч життів
Через спеку щохвилини вмирає одна людина – The Guardian
31 жовтня, 14:00
Прогноз погоди на 29 жовтня
В Україні хмарно з проясненнями, місцями дощитиме: погода на 29 жовтня 2025
29 жовтня, 06:00

Суспільство

В Україні хмарно з проясненнями та невеликий дощ: погода на 28 листопада 2025
В Україні хмарно з проясненнями та невеликий дощ: погода на 28 листопада 2025
У Тернополі на зруйнованому будинку з'явився мурал, присвячений загиблим дітям
У Тернополі на зруйнованому будинку з'явився мурал, присвячений загиблим дітям
Дрони атакували Саратовську область РФ
Дрони атакували Саратовську область РФ
МАГАТЕ зафіксувало вибухи поблизу ЗАЕС 
МАГАТЕ зафіксувало вибухи поблизу ЗАЕС 
Росіяни просунулися біля Вовчанська – DeepState
Росіяни просунулися біля Вовчанська – DeepState
28 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
28 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

В Україні запущено систему регулярної підтримки армії «Підписка на військо»: що відомо
Вчора, 20:02
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 27 листопада
Вчора, 05:57
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 26 листопада 2025
26 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 25 листопада
25 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 24 листопада
24 листопада, 06:01
Російський генерал, який підірвав Каховську ГЕС, очолює військову місію у Венесуелі – Буданов
23 листопада, 12:49

Прес-релізи

Українські банки залишаються надійними
Українські банки залишаються надійними
26 листопада, 20:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua