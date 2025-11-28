В Україні хмарно з проясненнями та невеликий дощ: погода на 28 листопада 2025

У Києві та області без опадів

У п'ятницю, 28 листопада, в Україні прогнозується хмарна погода, місцями дощитиме та пролітатиме сніг. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Сьогодні, згідно з прогнозом синоптиків, вдень у більшості областей погоду без опадів формуватиме поле підвищеного тиску. Над Україною все ще перебуватиме тепла волога повітряна маса, тож і значення температури по території країни будуть майже скрізь вище за норму.

У західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях вночі очікуємо в межах +4..-1 градусу, вдень стовпчики термометрів сягатимуть 1..6 градусів тепла, у всіх інших областях вночі повітря охолоджуватиметься до +4..+9, натомість денні максимуми сягатимуть 7..12 градусів, а на півдні до +16.

У Київській області та столиці хмарно. Вдень без опадів Вітер північний з переходом на східний, 3-8 м/с. Температура по області вночі від 4° тепла до 1° морозу, вдень 1-6° тепла°; у Києві вночі та вдень 2-4° тепла.

До слова, «Главком» підготував для вас прогноз магнітних бур, що базується на даних, які надає Центр прогнозування космічної погоди (SWPC) NOAA. Вимірюється геомагнітна активність за шкалою від 0 до 9. Для позначення використовується планетарний К-індекс, якщо показник 5 і вище – то це сильна магнітна буря.

У п’ятницю, 28 листопада, очікується сонячна активність з К-індексом 4 (жовтий рівень), що відповідає середнім магнітним бурям.

Важливо зазначити, що прогнози магнітних бур можуть змінюватися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані кожні три години. Тому рекомендуємо регулярно слідкувати за змінами, вся актуальна інформація на сьогодні нижче: