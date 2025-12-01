Головна Країна Суспільство
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 1 грудня 2025

Іванна Гончар
Іванна Гончар
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 1 грудня 2025
Прогноз погоди на 1 грудня
У Києві та області без істотних опадів

У понеділок, 1 грудня, в Україні прогнозується хмарна погода, місцями дощитиме. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Сьогодні, згідно з прогнозом синоптиків, у більшості західних та Вінницькій областях невеликий дощ (в Карпатах з мокрим снігом); на решті території без істотних опадів. У західних та Житомирській областях туман.

Вітер переважно східний, 3-8 м/с.
Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 3-8° тепла; на півдні країни вночі 4-9° тепла, вдень 7-12°.

В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 1 грудня 2025 фото 1

У Київській області та столиці хмарно. Без істотних опадів. Вітер східний, 3-8 м/с. Температура по області вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 3-8° тепла; у Києві вночі 0-2° тепла, вдень 5-7°.

До слова, грудень 2025 року стане місяцем активного завершення річних циклів та підготовки до новорічних свят. Розуміння точних місячних фаз допоможе ефективно використати енергію зростання для фінальних проєктів та період спаду для глибокого аналізу і відпочинку перед святами.

«Главком» публікує актуальний місячний гід та перелік дат у грудні 2025 року, в які варто бути активними у справах, або навпаки.

В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 1 грудня 2025
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 1 грудня 2025
1 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
1 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Яке релігійне свято відзначається 1 грудня 2025: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 1 грудня 2025: традиції та молитва
Державні та міжнародні свята у грудні 2025: як відпочиватимуть українці на Різдво
Державні та міжнародні свята у грудні 2025: як відпочиватимуть українці на Різдво
Працівниця музшколи поскаржилася росіянам, що до її міста приїхали ЗСУ
Працівниця музшколи поскаржилася росіянам, що до її міста приїхали ЗСУ
Прогноз погоди на тиждень 1–7 грудня 2025 року
Прогноз погоди на тиждень 1–7 грудня 2025 року

Українські банки залишаються надійними
Українські банки залишаються надійними
26 листопада, 20:15
