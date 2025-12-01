В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 1 грудня 2025

У Києві та області без істотних опадів

У понеділок, 1 грудня, в Україні прогнозується хмарна погода, місцями дощитиме. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Сьогодні, згідно з прогнозом синоптиків, у більшості західних та Вінницькій областях невеликий дощ (в Карпатах з мокрим снігом); на решті території без істотних опадів. У західних та Житомирській областях туман.

Вітер переважно східний, 3-8 м/с.

Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 3-8° тепла; на півдні країни вночі 4-9° тепла, вдень 7-12°.

У Київській області та столиці хмарно. Без істотних опадів. Вітер східний, 3-8 м/с. Температура по області вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 3-8° тепла; у Києві вночі 0-2° тепла, вдень 5-7°.

До слова, грудень 2025 року стане місяцем активного завершення річних циклів та підготовки до новорічних свят. Розуміння точних місячних фаз допоможе ефективно використати енергію зростання для фінальних проєктів та період спаду для глибокого аналізу і відпочинку перед святами.

«Главком» публікує актуальний місячний гід та перелік дат у грудні 2025 року, в які варто бути активними у справах, або навпаки.