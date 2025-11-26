Карпати накрив сильний шторм. ДСНС попереджає туристів про небезпеку

Напередодні на горі Піп Іван спостерігалася погана видимість

У Карпатах зафіксували небезпечні метеорологічні явища. Відомо, що в горах вирує шторм, тож рятувальники попереджають туристів про небезпеку. Про це йдеться у заяві Головного управління ДСНС України в Івано-Франківській області, передає «Главком».

«До уваги туристів! Будьте обережні під час мандрівок. Вирушаючи в гори, стежте за оновленнями прогнозу погоди та обов'язково завантажте застосунок "Порятунок у горах" - цей додаток призначений для комунікації туристів з рятувальною службою», – йдеться у повідомленні ДСНС.

Також про шторм у горах повідомили рятувальники Прикарпаття. Туристам, які збиралися або перебувають в районі гори Піп Іван Чорногірський потрібно бути уважними. Очікуються пориви вітру з низькою температурою. «Станом на 08:15 26.11.2025 на горі Піп Іван Чорногірський хмарно з проясненнями, вітер південний 23-25 м/с.. Температура повітря -2°С», – повідомили гірські рятувальники Прикарпаття.

Напередодні в цьому регіоні також повідомляли про негоду. Зокрема, видимість у горах була обмежена.

Гора Піп Іван або Піп Іван Чорногірський та Чорна Гора – це одна з найвищих вершин Українських Карпат. ЇЇ висота сягає понад 2 тис. м. Вона розташована на південно-східному кінці головного хребта масиву Чорногора у межах Івано-Франківської та Закарпатської областей.

Раніше «Главком» розповідав про те, якою буде погода у грудні. У грудні в Україні середньомісячна температура становитиме від -3°C до +5°C, що на 2°C вище за норму. «Середня місячна температура передбачається від -3°C морозу до +5°C тепла, що на 2°C вище за норму. Місячна кількість опадів очікується 34-78 мм, в гірських районах місцями 88-105 мм, що в межах (80-100 %) норми», – йдеться у прогнозі.

Також в Україні відбудеться подальше зниження температури, характерне для кінця осені. У більшості регіонів очікуються нічні морози, денна температура коливатиметься близько нуля, а також можливий мокрий сніг та сніг, що призведе до ожеледиці на дорогах.