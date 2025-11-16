Від +17 до мокрого снігу. Україну найближчими днями чекає різка зміна погоди

Дощі можливі лише на заході країни, на решті території буде сухо

У понеділок, 17 листопада, в Україні прогнозується різке потепління. Однак очікується сильний південно-західний вітер. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на синоптикиню Наталку Діденко.

За даними Діденко, температура повітря вдень підніметься до +10+15 градусів, а на півдні до +17 градусів. Водночас очікується потужний південно-західний вітер зі штормовими поривами до 15-20 метрів за секунду.

Дощі можливі лише на заході країни, на решті території буде сухо.

У Києві 17 листопада також посилиться вітер південних напрямків із поривами до штормових значень. Температура підніметься до +12 градусів, опадів не прогнозують.

Утім, тепла погода довго не протримається. Уже 19 листопада в Україну повернеться холод. Очікується збільшення опадів, а місцями можливий мокрий сніг. Зміна погоди буде пов’язана з наближенням циклону із південного заходу.

Нагадаємо, Україна вже відчуває наслідки глобальних змін клімату: екстремальні опади на півдні та тривалі посухи на сході стають дедалі частішими, а їх інтенсивність зростає.

Нагадаємо, що аналітики MkWeather попереджають, що зима 2025–2026 років може бути однією з найхолодніших за останні десятиліття, і Україна опиниться в центрі арктичного холоду. За прогнозом, грудень буде вологим і відносно м’яким, а січень принесе поступове зниження температур. Лютий очікується особливо суворим із сильними морозами та снігопадами.