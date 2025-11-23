Головна Країна Суспільство
Прогноз погоди на тиждень 24 – 30 листопада 2025 року

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
колаж: glavcom.ua

З 24 по 30 листопада в Україні очікується похолодання, сніг та ожеледиця

Цього тижня в Україні відбудеться подальше зниження температури, характерне для кінця осені. У більшості регіонів очікуються нічні морози, денна температура коливатиметься близько нуля, а також можливий мокрий сніг та сніг, що призведе до ожеледиці на дорогах. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

24 листопада

Понеділок. Стовпчики термометрів покажуть:

  • на півночі: Температура вночі -3°..0°, вдень +1°..+4°. Хмарно, невеликий сніг.
  • на півдні: Температура вночі +2°..+5°, вдень +5°..+8°. Мінлива хмарність, без опадів.
  • на заході: Температура вночі -4°..-1°, вдень 0°..+3°. Хмарно, мокрий сніг.
  • на сході: Температура вночі 0°..+3°, вдень +3°..+6°. Хмарно, місцями дощ з мокрим снігом.
  • у центрі: Температура вночі -2°..+1°, вдень +2°..+5°. Хмарно, невеликий мокрий сніг.
  • у Києві: Температура вночі -2°..0°, вдень +2°..+4°. Хмарно, невеликий сніг.
Прогноз погоди на тиждень 24 – 30 листопада 2025 року фото 1

25 листопада

Вівторок. Стовпчики термометрів покажуть:

  • на півночі: Температура вночі -5°..-2°, вдень 0°..+2°. Хмарно, без істотних опадів.
  • на півдні: Температура вночі +1°..+4°, вдень +4°..+7°. Мінлива хмарність.
  • на заході: Температура вночі -6°..-3°, вдень -1°..+1°. Хмарно, місцями сніг.
  • на сході: Температура вночі -1°..+2°, вдень +2°..+5°. Мінлива хмарність.
  • у центрі: Температура вночі -4°..-1°, вдень +1°..+3°. Хмарно.
  • у Києві: Температура вночі -4°..-2°, вдень +1°..+2°. Хмарно.
Прогноз погоди на тиждень 24 – 30 листопада 2025 року фото 2

26 листопада

Середа. Стовпчики термометрів покажуть:

  • на півночі: Температура вночі -4°..-1°, вдень +1°..+3°. Хмарно з проясненнями.
  • на півдні: Температура вночі +3°..+6°, вдень +6°..+9°. Мінлива хмарність, місцями невеликий дощ.
  • на заході: Температура вночі -3°..0°, вдень +2°..+4°. Мінлива хмарність, без опадів.
  • на сході: Температура вночі +1°..+4°, вдень +4°..+7°. Хмарно, дощ.
  • у центрі: Температура вночі -1°..+2°, вдень +3°..+6°. Мінлива хмарність.
  • у Києві: Температура вночі -1°..+1°, вдень +2°..+4°. Хмарно з проясненнями.
Прогноз погоди на тиждень 24 – 30 листопада 2025 року фото 3

27 листопада

Четвер. Стовпчики термометрів покажуть:

  • на півночі: Температура вночі -6°..-3°, вдень 0°..+3°. Мінлива хмарність, без опадів.
  • на півдні: Температура вночі +2°..+5°, вдень +7°..+10°. Сонячно, малохмарно.
  • на заході: Температура вночі -5°..-2°, вдень +1°..+4°. Мінлива хмарність, місцями невеликий сніг.
  • на сході: Температура вночі +2°..+5°, вдень +5°..+8°. Хмарно, місцями дощ.
  • у центрі: Температура вночі -3°..0°, вдень +2°..+5°. Мінлива хмарність.
  • у Києві: Температура вночі -4°..-1°, вдень +1°..+3°. Мінлива хмарність.
Прогноз погоди на тиждень 24 – 30 листопада 2025 року фото 4

28 листопада

П'ятниця. Стовпчики термометрів покажуть:

  • на півночі: Температура вночі -5°..-2°, вдень -1°..+2°. Хмарно, сніг.
  • на півдні: Температура вночі +1°..+4°, вдень +6°..+9°. Мінлива хмарність.
  • на заході: Температура вночі -7°..-4°, вдень 0°..+3°. Хмарно, місцями сніг.
  • на сході: Температура вночі +1°..+4°, вдень +4°..+7°. Хмарно з проясненнями.
  • у центрі: Температура вночі -4°..-1°, вдень +1°..+4°. Хмарно, невеликий сніг.
  • у Києві: Температура вночі -5°..-2°, вдень 0°..+2°. Хмарно, сніг.
Прогноз погоди на тиждень 24 – 30 листопада 2025 року фото 5

29 листопада

Субота. Стовпчики термометрів покажуть:

  • на півночі: Температура вночі -7°..-4°, вдень -1°..+2°. Сонячно, без опадів.
  • на півдні: Температура вночі +1°..+4°, вдень +5°..+8°. Мінлива хмарність.
  • на заході: Температура вночі -8°..-5°, вдень -2°..+1°. Сонячно, сухо.
  • на сході: Температура вночі -2°..+1°, вдень +2°..+5°. Хмарно.
  • у центрі: Температура вночі -6°..-3°, вдень 0°..+3°. Мінлива хмарність.
  • у Києві: Температура вночі -6°..-3°, вдень -1°..+1°. Сонячно, без опадів.

30 листопада

Неділя. Стовпчики термометрів покажуть:

  • на півночі: Температура вночі -6°..-3°, вдень 0°..+3°. Мінлива хмарність.
  • на півдні: Температура вночі +2°..+5°, вдень +6°..+9°. Хмарно з проясненнями.
  • на заході: Температура вночі -5°..-2°, вдень +1°..+4°. Хмарно, мокрий сніг.
  • на сході: Температура вночі -1°..+2°, вдень +3°..+6°. Хмарно, місцями дощ.
  • у центрі: Температура вночі -4°..-1°, вдень +1°..+4°. Мінлива хмарність.
  • у Києві: Температура вночі -3°..0°, вдень +2°..+4°. Мінлива хмарність.

прогноз погоди Укргідрометцентр погода

