Прогноз погоди на тиждень 24 – 30 листопада 2025 року

З 24 по 30 листопада в Україні очікується похолодання, сніг та ожеледиця

Цього тижня в Україні відбудеться подальше зниження температури, характерне для кінця осені. У більшості регіонів очікуються нічні морози, денна температура коливатиметься близько нуля, а також можливий мокрий сніг та сніг, що призведе до ожеледиці на дорогах. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

24 листопада

Понеділок. Стовпчики термометрів покажуть:

на півночі: Температура вночі -3°..0°, вдень +1°..+4°. Хмарно, невеликий сніг.

на півдні: Температура вночі +2°..+5°, вдень +5°..+8°. Мінлива хмарність, без опадів.

на заході: Температура вночі -4°..-1°, вдень 0°..+3°. Хмарно, мокрий сніг.

на сході: Температура вночі 0°..+3°, вдень +3°..+6°. Хмарно, місцями дощ з мокрим снігом.

у центрі: Температура вночі -2°..+1°, вдень +2°..+5°. Хмарно, невеликий мокрий сніг.

у Києві: Температура вночі -2°..0°, вдень +2°..+4°. Хмарно, невеликий сніг.

25 листопада

Вівторок. Стовпчики термометрів покажуть:

на півночі: Температура вночі -5°..-2°, вдень 0°..+2°. Хмарно, без істотних опадів.

на півдні: Температура вночі +1°..+4°, вдень +4°..+7°. Мінлива хмарність.

на заході: Температура вночі -6°..-3°, вдень -1°..+1°. Хмарно, місцями сніг.

на сході: Температура вночі -1°..+2°, вдень +2°..+5°. Мінлива хмарність.

у центрі: Температура вночі -4°..-1°, вдень +1°..+3°. Хмарно.

у Києві: Температура вночі -4°..-2°, вдень +1°..+2°. Хмарно.

26 листопада

Середа. Стовпчики термометрів покажуть:

на півночі: Температура вночі -4°..-1°, вдень +1°..+3°. Хмарно з проясненнями.

на півдні: Температура вночі +3°..+6°, вдень +6°..+9°. Мінлива хмарність, місцями невеликий дощ.

на заході: Температура вночі -3°..0°, вдень +2°..+4°. Мінлива хмарність, без опадів.

на сході: Температура вночі +1°..+4°, вдень +4°..+7°. Хмарно, дощ.

у центрі: Температура вночі -1°..+2°, вдень +3°..+6°. Мінлива хмарність.

у Києві: Температура вночі -1°..+1°, вдень +2°..+4°. Хмарно з проясненнями.

27 листопада

Четвер. Стовпчики термометрів покажуть:

на півночі: Температура вночі -6°..-3°, вдень 0°..+3°. Мінлива хмарність, без опадів.

на півдні: Температура вночі +2°..+5°, вдень +7°..+10°. Сонячно, малохмарно.

на заході: Температура вночі -5°..-2°, вдень +1°..+4°. Мінлива хмарність, місцями невеликий сніг.

на сході: Температура вночі +2°..+5°, вдень +5°..+8°. Хмарно, місцями дощ.

у центрі: Температура вночі -3°..0°, вдень +2°..+5°. Мінлива хмарність.

у Києві: Температура вночі -4°..-1°, вдень +1°..+3°. Мінлива хмарність.

28 листопада

П'ятниця. Стовпчики термометрів покажуть:

на півночі: Температура вночі -5°..-2°, вдень -1°..+2°. Хмарно, сніг.

на півдні: Температура вночі +1°..+4°, вдень +6°..+9°. Мінлива хмарність.

на заході: Температура вночі -7°..-4°, вдень 0°..+3°. Хмарно, місцями сніг.

на сході: Температура вночі +1°..+4°, вдень +4°..+7°. Хмарно з проясненнями.

у центрі: Температура вночі -4°..-1°, вдень +1°..+4°. Хмарно, невеликий сніг.

у Києві: Температура вночі -5°..-2°, вдень 0°..+2°. Хмарно, сніг.

29 листопада

Субота. Стовпчики термометрів покажуть:

на півночі: Температура вночі -7°..-4°, вдень -1°..+2°. Сонячно, без опадів.

на півдні: Температура вночі +1°..+4°, вдень +5°..+8°. Мінлива хмарність.

на заході: Температура вночі -8°..-5°, вдень -2°..+1°. Сонячно, сухо.

на сході: Температура вночі -2°..+1°, вдень +2°..+5°. Хмарно.

у центрі: Температура вночі -6°..-3°, вдень 0°..+3°. Мінлива хмарність.

у Києві: Температура вночі -6°..-3°, вдень -1°..+1°. Сонячно, без опадів.

30 листопада

Неділя. Стовпчики термометрів покажуть: