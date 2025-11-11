Туман у Києві та області: рятувальники звернулися до громадян

Рятувальники закликають водіїв бути уважними за кермом

У найближчу годину та зранку, у Києві та Київській області спостерігатиметься туман із видимістю 200-500 м. Про це попереджає ДСНС, інформує «Главком».

«Через погану видимість можливі ускладнення руху транспорту», – йдеться у повідомленні.

ДСНС закликає:

Водії, будьте уважні за кермом, дотримуйтеся дистанції та швидкісного режиму.

Пішоходи, переходьте дорогу лише у визначених місцях і переконайтеся, що вас добре видно.

Як повідомлялося, сьогодні, 11 листопада, в Україні хмарно, у деяких областях дощитиме. На заході країни невеликі, на решті території помірні, в Одеській, Миколаївській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Полтавській та Харківській областях значні дощі.

Нагадаємо, що цього тижня в Україні переважатиме типова осіння погода: температура повітря буде коливатися, приносячи як короткочасне потепління, так і зниження температури. У більшості регіонів очікуються дощі, а ближче до кінця тижня можливі перші опади у вигляді мокрого снігу, особливо в північних областях.